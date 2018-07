Gelson Martins, un sueño ambicioso

A la espera que desde hoy se empiecen a acelerar los movimientos tanto de salidas como de entradas, el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, continúa apuntando alto en el mercado. Tras tentar al mexicano del Oporto Héctor Herrera, que ahora mismo prefiere aguardar a un equipo que dispute la Liga de Campeones, el balear se ha lanzado a por Gelson Martins, el joven atacante que rescindió su contrato hace unos días con el Sporting de Portugal.Según adelantó A Bola, el club verdiblanco le habría ofrecido a Gelson Martins un contrato de cinco temporadas, a razón de cinco millones de euros por cada una de las mismas, a la vez que el atacante se llevaría un 20% de una futura venta. Con estos números, Serra trataría de adelantarse a los numerosos equipos que han mostrado interés en la joven perla lusa, que la pasada temporada brilló en el Sporting con ocho goles y nueve asistencias.Eso sí, la competencia es alta para fichar a Gelson Martins. Arsenal, Atlético, Liverpool e incluso el Real Madrid han sido vinculados al delantero portugués, que está tasado por la web Transfermarkt en 35 millonesde euros. Gelson quedó libre tras acogerse a la cláusula de causa justa, tras los incidentes que protagonizaron los hinchas radicales del Sporting, que agredieron a los jugadores en un entrenamiento.Donde no jugará con seguridad el luso es en el Benfica, club al que había sido vinculado en las últimas semanas. “Siendo el agente de Gelson Martins tengo como grandes prioridades su tranquilidad y máxima concentración para poder hacer lo que sabe como pocos, ser profesional de fútbol. Por eso, y teniendo en cuenta que la agenda mediática deportiva ha estado muy ocupada en torno a su futuro, vengo a informar que el próximo club de Gelson Martins no será el Benfica”, informó su agente, Ulises Santos, en las redes sociales. Como ya ocurriera con el fichaje de Marc Bartra en el mercado invernal, Serra está atento a esas oportunidades de mercado que colocan a tiro a jugadores con un perfil superior, aunque no se trata de operaciones sencillas.

No sólo en el extremo diestro viene trabajando Serra Ferrer en estos días. A la espera de Dendoncker, y tras la decepción con el deseado Mikel Merino, el balear también ultima la incorporación de un portero. Con Adán en la rampa de salida, y a la espera de que se decida en los próximos días por alguna de las ofertas que tiene encima de la mesa, Serra maneja las alternativas de Joel Robles, a quien también pretende renovar el Everton pero al que le gusta la propuesta verdiblanca, y de Marko Dmitrovic, el meta por quien el Eibar está dispuesto a negociar una salida. Mendilibar entiende que con Yoel y Asier Riesgo tiene la portería cubierta, por lo que aceptaría la salida del serbio, aunque lo ha tasado en unos seis millones de euros.