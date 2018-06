Dendoncker, con el camino allanado

El Betis tiene entre sus principales candidatos para ocupar el puesto de pivote a Leander Dendoncker. El internacional belga, que tiene muchas opciones de jugar hoy como titular en el encuentro de su selección ante Inglaterra (20:00), ya comentó semanas atrás en una rueda de prensa con su selección que su deseo es dar un paso adelante en su carrera, teniendo muy presente la ilusión que le haría poder jugar en la Liga española. Y ayer fue el presidente del Anderlecht, Marc Coucke, el que le abrió la puerta de salida en una entrevista al portal www.walfoot.be: "No tenemos prisa por recibir una oferta de 'x' millones por Dendoncker. Ya no es un problema que Leander quiera salir y hay mucho interés en él".

De esta forma, el Anderlecht asume la marcha de Dendoncker (tiene contrato allí hasta el 30 de junio de 2021) a la espera de que éste pueda revalorizarse en el Mundial para poder sacar el mayor beneficio económico posible, consciente de que son muchos los pretendientes que tiene el pivote. Entre ellos, un Betis que activó la opción de este centrocampista de 23 años (1,88 de altura) al conocer que Mikel Merino, el primero en la lista, iba a poner rumbo a la Real Sociedad.

De hecho, el propio técnico de los donostiarras, Asier Garitano, dio ayer por casi cerrado su fichaje en Radio Euskadi: "Hasta que no se haga oficial no, y creo que no se ha hecho. Es un chico al que conozco desde hace muchos años, cuando jugamos contra Osasuna con el Leganés en Segunda. Entonces ya quise contar con él pero no pudo ser. Ha estado en clubes importantes como el Dortmund y el Newcastle, y con 21 años, tiene una gran proyección. Esperemos que se pueda cerrar". Así, el pamplonés firmará en los próximos días un contrato por cinco temporadas con el conjunto de Anoeta.

Además de Dendoncker, el Betis también ha tanteado otras opciones, como la del mexicano Héctor Herrera, pero son varios los equipos de Champions (Roma y Lyon) interesados en el azteca, que tiene en mente jugar la Liga de Campeones el próximo curso, lo que complicaría su posible llegada a Heliópolis. David López es otra posibilidad presente en el equipo bético, que también ha sondeado a Maksimovic para la posición de pivote, puesto prioritario para Serra.