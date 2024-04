Cultura documentará y estudiará los importantes restos romanos hallados en la calle San José

La delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla se va a hacer cargo de los restos romanos aparecidos en un solar de la calle San José. Así lo han confirmado fuentes de este organismo a Diario de Sevilla. Los técnicos van a documentar y seguirán estudiando este vestigio que parece ser el cimiento de un importante edificio de carácter público. En cualquier caso, el hallazgo se encuentra a una profundidad que no afectaría a la cimentación del nuevo hotel que se construye en este solar, por lo que una vez completados los análisis y recabados todos los datos se podría quedar de nuevo oculto.

El muro ha aflorado a tres metros, aproximadamente. Tiene más de dos metros de profundidad y casi uno y medio de anchura. Se trata de un cimiento de mampostería irregular que está cortando otros de ladrillos. La longitud documentada es de unos cinco metros con dirección este-oeste. Los restos se encuentran en una parcela situada en un lateral de la iglesia del Señor San José y a la espalda del Hotel Fernando III. Los expertos consultados por este periódico explican que se trata de un lugar completamente inédito para unas estructuras romanas de esta categoría. Por ahora no se puede determinar ni su funcionalidad ni la cronología.

Los expertos no tienen duda alguna en determinar que el muro hallado sería de un importante edificio de carácter público. En Sevilla no se podría comparar con otras estructuras similares, pero sí con varios de ellos en la cercana Itálica. El profesor de la Universidad de Sevilla Salvador Ordóñez en un artículo publicado en 1998 situaba el teatro romano de Hispalis en las inmediaciones de la iglesia del convento de Madre de Dios de la Piedad. Este templo se encuentra a apenas unos metros de este solar. Ordóñez llegaba a esta hipótesis por una inscripción aparecida durante las obras de restauración de esta iglesia. Que los restos hallados se correspondan con los del teatro no se puede afirmar en ningún caso a día de hoy. Pero ahí queda esta tesis.