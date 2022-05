La Champions pasa por Getafe

Todo pasa por Getafe. Es el partido, en mayúsculas, para el Betis en sus aspiraciones de jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Tras la derrota ante el Elche, los verdiblancos se ha encontrado en esta jornada una bola extra debido a los resultados de los rivales directos en la lucha por quedar entre los cuatro primeros, después de campeonar ya el Real Madrid.

Por eso, Pellegrini, que en su mente tiene dar un paso más al frente tras haber ganado la Copa del Rey, en una muestra más de su ambición e inconformismo, le ha transmitido a sus jugadores la importancia de que se siga viviendo en la noche getafense un Betis competitivo. Un Betis intenso, firme en defensa y con la capacidad ofensiva de generar peligro en los espacios que deje un rival que con Quique Sánchez Flores ha recuperado sus señas de identidad, en cuanto a ser un equipo intenso y muy incómodo a lo largo de los noventa minutos.

El cuadro de Pellegrini tendrá que salir muy intenso y enchufado para no verse sorprendido por un Getafe que ha vuelto a ser un equipo muy rocoso

Además, los azulones buscan una victoria con la que dar un paso más al frente en busca de la permanencia en una temporada que no comenzaron bien con Míchel en el banquillo, sumando un empate y siete derrotas en las primeras ochos jornadas. Ahora, la situación es distinta, con algo más de tranquilidad, pero no absoluta, de ahí que la empresa de sumar los tres puntos en Getafe no será nada fácil para un Betis que deberá demostrar que sigue teniendo hambre tras la conquista de un título.

El Getafe viene usando como dibujo el 1-3-5-2, un esquema que hace sufrir al Betis, como se vio por ejemplo en la derrota ante el Elche

Y para esta cita, Pellegrini se verá obligado a realizar cambios en el once, ya que tiene las bajas de Bartra y William Carvalho, tocados; y Paul, sancionado por su expulsión frente al Elche. En la portería aparece la primera duda, ya que Rui Silva jugó ante el Elche y Bravo, la final copera. En el lateral derecho, Sabaly parte con más opciones que Bellerín y en el eje de la zaga Pezzella es un fijo, con la duda de si estará acompañado por Víctor Ruiz o Édgar; Álex Moreno debe ser el lateral zurdo. Guido actuará de pivote con Guardado y por delante una línea de tres con Canales, Fekir y Juanmi, con Borja Iglesias como referente ofensivo.

En una cita de gran importancia tendrán que aparecer en el cuadro heliopolitano jugadores como Canales y Fekir para tirar del carro

El Betis tendrá delante a un Getafe que tiene tres bajas para este partido: los centrales Jorge Cuenca y Cabaco, y el delantero Jaime Mata. El primero debe cumplir un partido de sanción; el segundo está apartado del equipo hasta final de temporada por un caso de indisciplina, según ha reconocido Quique Sánchez Flores, y el tercero es baja de larga duración.

De esta manera, para sustituir a Cuenca y acompañar a Mitrovic y Djené en el centro de la zaga, Quique tiene al uruguayo Gastón Álvarez, que debutaría tras llegar en invierno, y a Okay Yokuslu, que aunque es mediocentro defensivo puede actuar como defensa, como recambios. Dos opciones interesantes entre las que tendrá que elegir el preparador azulón. El resto del posible once podría presentar alguna novedad, ya que en el último partido en casa del Celta Óscar Rodríguez y Borja Mayoral entraron como titulares por los habituales Aleñà y Sandro, y ambos podrían repetir en el once tras el buen encuentro que firmaron en Balaídos.

Enes Ünal pasa por un excelente momento de forma, siendo uno de los hombres ofensivos a los que la zaga bética vigilará de cerca

Los que sí estarán en la medular son los habituales Maksimovic y Arambarri, y en ataque, la peligrosa pareja formada por Enes Ünal y Borja Mayoral. Y todo, dentro del habitual 1-3-5-2 que viene usando Quique, con Damián y Olivera como carrileros, en un esquema de juego que siempre le genera muchos problemas a los verdiblancos, como se ha visto esta temporada ante el Zenit, Eintracht, Elche o el propio Valencia la semana pasada en la final de La Cartuja. Un motivo más para que el Betis salga al césped del Coliseum enchufadísimo a por una victoria de gran valor, ya que la Champions pasa por Getafe.