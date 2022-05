Pellegrini: "Tenemos cinco partidos para demostrar que queremos pelear por cosas importantes"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una rueda de prensa interesante de cara al partido en el Coliseum ante el Getafe.

Ganar para opciones de Champions

"Quedan 15 puntos por jugarse. Hay que tratar de acortar las distancias. No es fácil, el partido de Getafe es difícil. Tenemos que hacer un partido completo, pero sería un avance ganar para intentar pelear por ese lugar de Champions".

Mentalidad del equipo

"Fue una semana especial. No lo podemos negar. Hubo celebración, un estado emocional agitado que poco a poco va volviendo a la normalidad. Tenemos que ser el Betis competitivo antes de ganar el título. Es un logro que disfrutamos, pero no es el término de la temporada. El plantel es consciente de que tenemos esta opción. No depende de nosotros, pero lo vamos a intentar con el partido de mañana".

Getafe

"Espero un rival de juego muy intenso en su campo. Un equipo que ha tenido un cambio después de Quique Sánchez. Juega con dos puntas ofensivos y peligrosos, y presionan en su propio estadio. Esperamos hacer un buen partido. Tenemos que tener seguridad defensiva, y tener la creatividad para encontrar los espacios del adversario".

¿Cómo ha vivido personalmente el tema de las celebraciones?

"Ver la cantidad de gente celebrando un título, cómo se celebró. Se reflejó una necesidad después de tantos años. La gente tiene todo el derecho de seguir celebrando. Tenemos que ser conscientes de que si queremos tener esa responsabilidad tenemos que tener esa mentalidad. Yo siempre hablo de un camino para llegar a esa final y los hinchas del Betis disfrutaron del juego del equipo y los resultados. Tenemos que volver a mentalizarnos de ser un equipo competitivo, jugar con el mismo sistema e irlo mejorando. En la medida que mantengamos esa mentalización, la posibilidad de ganar algo es más real. Tenemos cinco partidos para demostrar que queremos pelear por cosas importantes".

Sabaly y Bellerín

"Es difícil elegir entre ellos dos. Los dos dan plena seguridad. Youssouf tuvo lesión al principio de temporada y después volvió y respondió siempre. Un aporte importante para nosotros".

Joaquín, una temporada más

"Sí, contento. Es una situación que hablé con Joaquín hace unos meses atrás. Al comienzo de temporada vi a Joaquín convencido de que iba a ser la última temporada por jugar menos. Pero Joaquín se convenció de que sí podía jugar y seguir, entrenó fuerte, nos dio aporte calidad y experiencia. La decisión de él me alegra mucho. Nos da mucha categoría fuera y dentro del campo importante".