Soñar obliga a ganar

Adiós a un notable 2018 y el Betis entona el hola a un 2019 cargado de ilusiones en pos de pelear por los máximos objetivos para la competente plantilla que adiestra Enrique Setién Solar. Y la primera vara de medir de este año natural responde por la Sociedad Deportiva Huesca, un modesto equipo que se está estrenando en la Primera División y que en estos momentos es colista destacado de la categoría con cinco puntos menos que el penúltimo de la tabla. Quiere esto decir que los verdiblancos están obligadísimos a arrancar con un triunfo que mande al limbo del olvido el empate con el Eibar.

Para un Betis con altas aspiraciones no hay otra opción posible que no sea salir con los tres puntos de esta visita al remodelado El Alcoraz. Da igual que allí vaya a hacer un frío que pela, porque la temperatura estará en torno a los cero grados, todo lo más uno por encima, y la rasca está garantizada; lo mismo da que a la hora de arrancar todo aún estén las carrozas de la Cabalgata saliendo de las calles de Los Remedios ante las miradas preñadas de ilusión de los más pequeños; tampoco importa que el calendario esté muy cargado en el mes de enero, entre otras cosas porque es algo de lo que no se escapa ninguna escuadra de las que quieren ser algo… La única cuestión posible es que el Betis, alrededor de las once menos cuarto de la noche de Reyes, debe contabilizar 29 puntos en su casillero clasificatorio.

Salvo los lesionados Júnior y Sidnei, no parece que Setién se vaya a guardar absolutamente nada en esta cita; no debe

Todo lo que no sea eso sería una decepción mayúscula, es evidente, pero se está hablando de fútbol y cuando se diserta sobre este maravilloso deporte siempre hay que tener en cuenta el carácter de imprevisible que tiene y que tantas pasiones despierta por ello. Para evitar que no sea así y que todo se ajuste a la lógica, algo que por otra parte es lo más habitual cuando las diferencias entre las plantillas son muchas, el Betis deberá tomarse muy en serio esta cita con el farolillo rojo de la clasificación. Nada de distracciones, de pensar ni en las recientes vacaciones ni de dedicar ni un solo segundo a tener en cuenta los próximos compromisos de la Copa contra la Real Sociedad y frente al Real Madrid en la Liga, Huesca, Huesca y Huesca.

Cabe suponer que por ahí habrá ido la tarea de mentalización del ajedrecista Quique Setién después de aparecer en sendas simultáneas durante el periodo navideño, la segunda de ellas en un más que loable gesto benéfico. El técnico cántabro y sus ayudantes han debido dedicar mucho tiempo para que sus futbolistas estén en perfecto estado de revista cuando comiencen a calentar los músculos sobre el helado césped de El Alcoraz en torno a las ocho de la tarde.

Las condiciones por el frío extremo no acompañarán, pero los verdiblancos deben estar a tope desde el arranque

Ahí ya deben ponerse todos a tope para pelear desde la primera pelota y para ganarse sobre el campo esos tres puntos tan necesarios para ir escalando peldaños. Hay que tener en cuenta que el Huesca no ha sido capaz aún de sumar ni un solo triunfo en su estadio, donde ha empatado en cuatro partidos de los litigados y perdió en los otros cuatro. También es cierto que los oscenses han sacado un punto en tres de sus cuatro últimas comparecencias caseras y que sólo cayeron contra el Real Madrid por un 0-1 que todos catalogaron incluso como injusto debido a los méritos que acumularon los hombres de Francisco para igualar el tempranero gol de Bale. Como es verdad que en su última cita de 2018 fue tremendamente cruel que el rival del Betis de hoy cayera en Mestalla contra el Valencia en la jugada que cerraba el pleito y después de haber podido incluso sumar su segundo triunfo del curso.

Son factores, sin duda, que deben servir como advertencia para este Betis que, sin embargo, debe reflejar sobre el campo que en estos momentos es un equipo muy superior al Huesca. Los hombres de Setién han tenido un desempeño un tanto irregular como forasteros en esta primera vuelta que está a punto de finiquitarse, pero en su última comparecencia en Barcelona lograron un convincente triunfo por 1-3 ante el Espanyol y también fuera de casa protagonizaron uno de los mejores episodios con el 3-4 en el Camp Nou. El tercer triunfo logrado también fue en Cataluña contra el Girona, así que permítase una licencia en tono distendido. Sería bueno las tesis independentistas en torno a la anexión de Aragón al supuesto Reino de Cataluña para incrementar ese número de triunfos en esas tierras.

El fútbol de toque de los béticos tiene que desordenar a un Huesca con mejores partidos jugados que números

Respecto a los hombres con los que Setién buscará este primer triunfo de 2019, parece claro que el entrenador bético no se reservará nada de lo que tiene después del parón y que ya habrá tiempo para ir rotando a los más necesitados de descanso. Salvo los lesionados Júnior y Sidnei, todo apunta al once titularísimo con la eterna duda del delantero que salga al principio y con la opción de que Guardado pudiera ser titular, algo que no parece probable a la vista del rendimiento ofrecido por William Carvalho con Canales, Lo Celso y Joaquín por delante. Éstos serán los poderes del Betis para arrancar 2019 con un triunfo. Los sueños y las ilusiones obligan a no dejar pasar oportunidades como éstas ante el Huesca, el colista.