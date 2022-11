Ibai Llanos reta a Piqué: ¿Pelearás en la Velada del Año 3 contra Joaquín?

La entrevista que Ibai Llano hizo ayer a Gerard Piqué en Twitch está teniendo mucha repercusión en las redes sociales, sobre todo en relación a la invitación que el influencer le hizo al ex jugador del Barcelona para que participara con Joaquín en la Velada 3, un evento de cara a fin de año en el que diferentes personalidades públicas se enfrentan en combates de boxeo.

Ibai Llanos fue directo con Piqué: "Sé que es imposible, pero yo siempre he soñado. A mí me encantaría, además por el contexto de vuestras situaciones, Gerard Piqué contra Joaquín Sánchez”. Esto provocó que Piqué reaccionara con grandes risas, mientras Ibai seguía intentando convencerlo: "Creo que a la gente le encantaría. Sería algo histórico. Joaquín es un tío que nos cae bien y parece que se retira en junio", en relación a que los jugadores activos no tienen permitido hacer ese tipo de eventos de boxeo.

"Gerard Piqué contra Joaquín Sánchez, en el lugar donde quizá lo podemos hacer, y ahí dices lo que te dije... El lugar no está cerrado, pero eres un tío atrevido. Dale una vuelta", siguió insistiendo Ibai a Piqué, que no se mostró muy receptivo a la propuesta: "No te digo que no, nunca te digo que no, pero 99% que no. A mí, competir contra Joaquín o contra quien sea, si es que me da igual: Busi, Ramos, Arbeloa... Da igual, me han ido saliendo nombres. No me veo con unos guantes".

Salvo que cambie de opinión, todo apunta a que Piqué no boxeará con un Joaquín que a nivel televisivo sigue triunfando con su programa El Novato en Antena 3. No obstante, aún quedan muchos días por delante para que dé comienzo Velada 3 y con Ibai Llanos todo es posible, por lo que habrá que esperar a ver qué sucede, finalmente, con la decisión del central.