Inui: la Copa de Asia para tener minutos

El futbolista del Betis Inui está ya concentrado con Japón para disputar la Copa de Asia, después de ser citado a última hora por el seleccionador, Hajime Moriyasu, ante la ausencia por lesión de Shoya Nakajima. El jugador del cuadro verdiblanco llegó a la concentración nipona en los Emiratos Árabes Unidos con sensaciones muy buenas y con un claro objetivo, jugar y poder ganar el título con su selección.

"Tenía muchas ganas de volver a este equipo. Independientemente de cómo vine, ésta es ciertamente una oportunidad para mí. Quiero ganar el título con este equipo. La principal prioridad es ganar. Quiero mostrar esa intención a través de mi juego", manifestó el jugador bético a la web de la federación japonesa.De esta forma, Inui ha encontrado en Japón una vía para tener los minutos (744 en 14 partidos entre Liga, Copa y Liga Europa) que no acaba de gozar en el Betis, a donde llegó este pasado verano levantando expectativas importantes tras una buena actuación en el Mundial de Rusia.

Sin embargo, en el cuadro de Heliópolis no termina de ofrecer el rendimiento que dio en los tres años que estuvo en el Eibar por una serie de razones, sobre todo, tácticas, ya que en el Betis no ha jugado aún en su posición natural (extremo izquierdo a pierna cambiada) debido a que los de Setién juegan sin extremos, lo hacen con carrileros y ahí el nipón no brilla. De hecho, Inui nunca ha estado bien cuando el cántabro lo ha situado en la zona de la mediapunta, ya que no puede explotar su punta de velocidad tan característica.

"Es verdad que no está en el nivel que todos esperábamos, pero la actitud es extraordinaria, es un muchacho que hace lo que tiene que hacer. Necesita un poco más de tiempo. También de adaptación a la forma de jugar y otras muchas cosas, pero es un futbolista que con todo nos da cosas cuando está en el campo. Esperamos que vaya pasando y poco a poco vuelva a ser el futbolista que hemos visto muchas veces", comentó Setién semanas atrás en rueda de prensa, al ser cuestionado por la situación de Inui, que ve en la Copa de Asia una buena opción para volver a jugar para coger confianza.