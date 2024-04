Isco se ejercita al margen del grupo por reparto de cargas y estará disponible para Mestalla

El Betis se ha ejercitado en la mañana de este martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El plantel verdiblanco, que ayer lunes disfrutó del tradicional almuerzo en la Feria de Abril, prepara la visita a Mestalla del próximo sábado, un duelo más que trascendental en la pelea por el séptimo puesto de la clasificación. Además, el Valencia ganó anoche en El Sadar, lo que deja al Betis dos puntos por debajo de los ches y le obliga a puntuar en tierras valencianas el fin de semana.

La principal novedad del entrenamiento ha sido la baja de Isco Alarcón, que no ha participado junto al resto de sus compañeros. El mediapunta malagueño ha realizado trabajo específico programado en el gimnasio, por lo que no se trata de un tema preocupante para el equipo de Pellegrini, quien podrá contar con los servicios del experimentado atacante en Mestalla.

Dos dudas y dos bajas seguras

Por otra parte, Sokratis y Bellerín no se han entrenado junto a sus compañeros, pues ambos están inmersos en un proceso febril que les está impidiendo participar con normalidad en las sesiones matinales, aunque no deberían tener problemas para estar disponibles de cara a Valencia. Quienes no estarán presentes en la convocatoria de forma asegurada son Chimy Ávila y Marc Bartra, todavía lejos de regresar a los terrenos de juego. El rosarino sufrió una grave lesión en los isquiotibiales que le puede apartar el resto de la temporada, mientras al catalán aún le quedan unas semanas para tomar la forma competitiva.

El último nombre propio es el de Marc Roca, ya recuperado de sus molestias en el tobillo y presente en la dinámica de grupo desde ayer martes. El centrocampista catalán encadena varios problemas físicos consecutivos, una situación que no le ha permitido tener continuidad y que desea revertir en este tramo final, comenzando por la visita a Mestalla.