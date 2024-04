Pellegrini, fiel al Betis: rechaza ofertas de Argentina, Chile y Arabia

El Betis ha celebrado este lunes en el Real de la Feria su tradicional almuerzo entre el consejo del club, la plantilla y el cuerpo técnico.

Una comida que llegó después de una tranquilizadora victoria ante el Celta para romper una mala racha de cuatro derrotas seguidas en la que mucho se empezó a hablar de la continuidad de Manuel Pellegrini, pero cualquier debate en torno al entrenador chileno ya ha quedado zanjado por el presidente de la entidad de La Palmera, Ángel Haro, y el propio entrenador heliopolitano. Así, la próxima temporada, salvo sorpresa, el santiaguino seguirá al frente del Betis.

Antes de la comida, el máximo dirigente del conjunto bético atendió a los medios de comunicación y fue muy claro a la hora de referirse a la situación de Pellegrini de cara al curso venidero: "Internamente no hay debate. Cuando se pierde la gente puede especular. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo de Manuel, él está contento y tiene contrato en vigor. Me sorprende que se genere este debate. No hay debate. Nosotros estamos contentos y en ningún caso de las conversaciones que tenemos se puede desprender que haya una opción de salida. Luego, el fútbol es también imprevisible".

El chileno tiene en mente en un futuro cercano poder dirigir al Betis en la Champions

De esta forma contundente, Haro cerró cualquier debate surgido en torno a la continuidad del Ingeniero, quien en una entrevista ofrecida vía zoom al Canal Uno de la televisión egipcia, donde dejó muy claro que pese a haber recibido ofertas no tiene en mente en estos momentos abandonar la entidad heliopolitana: "Esta es mi cuarta temporada con el Betis y mi valoración de esta experiencia actual es positiva. Mi equipo se está desarrollando mucho y hemos podido ser un equipo competitivo y nuestra ambición continúa a pesar de las dificultades que afrontamos esta temporada. He recibido varias ofertas de Argentina, Chile y clubes de la liga saudí y tenía una cláusula de rescisión en mi contrato, pero no quería irme del Betis, que está en fase de desarrollo".

Esa ambición ambición de Pellegrini pasa en estos momentos por volver a clasificar al Betis para disputar competición europea por cuarta temporada consecutiva y dar así un paso más dentro de la ilusión que tiene de en un futuro no muy lejano disputar la Champions dirigiendo al conjunto heliopolitano. "Para nosotros sería una gran ilusión jugarla y mantenemos siempre esa ambición de lograrlo. Después hay una realidad, pero lo vamos segur intentando. La ambición está y la vamos a seguir alimentando", señaló el chileno en la rueda de prensa previa al compromiso frente al Celta.

Una vez conseguida la victoria ante los vigueses, el Betis está centrado ya en el exigente compromiso del próximo sábado ante el Valencia en Mestalla. Los de Baraja son un rival directo de los heliopolitanos, quienes tras la liberación que supuso sumar esos tres puntos disfrutaron ayer de una bonita jornada de convivencia con Pellegrini al frente. Y es que la continuidad del chileno bien vale un buen brindis.