Isco: "La renovación va por buen camino y mi deseo es continuar aquí"

Isco está siendo uno de los mejores jugadores del Betis esta temporada y fue protagonista en la rueda de prensa previa al partido de Europa League contra el Rangers junto a Manuel Pellegrini. El malagueño fue cuestionado por los factores que en Heliópolis le han permitido elevar su rendimiento respecto a sus últimos años y aseguró que su "renovación va por buen camino". "Mi deseo es continuar aquí. Soy feliz. Pero hay que dejar esto aparte en este momento porque me centro en este partido ante el Rangers".

Y es que Isco se ha convertido en uno de los motores de este Betis ofreciendo su mejor nivel, aunque "en realidad no ha cambiado mucho la mentalidad, que siempre ha sido buena y con la ambición de querer jugar y competir". "En el Betis he encontrado un sitio perfecto y tengo muchas ganas de seguir jugando y ganando partidos. El ambiente del club, la gente que ha apostado por mí... Eso se agradece. Soy feliz y así las cosas salen más fácilmente.Ya lo he dicho muchas veces, el cariño y la confianza son importantes. Me siento en casa, es mucho más fácil trabajar con este buen ambiente. Hay jugadores muy buenos y estoy muy feliz de estar aquí", explicó antes de poner el foco en el choque contra el conjunto escocés: "Llegamos al partido con la motivación de ganar para asegurarnos esa primera plaza. No queremos especular, así no habrá lugar a ninguna sorpresa", dijo el mediapunta, que se refirió al objetivo del club: "El equipo tiene la ambición máxima de ir ganando cada partido. Depende de cómo estemos para aspirar a lo que llegue en esta Europa League".

¿Le gustaría volver a la selección? "Todos los futbolistas sueñan con vestir la camiseta de su país. Trato de hacerlo lo mejor posible, sé que hay mucha competencia en mi posición, pero no pierdo la esperanza. Si me llega la oportunidad, estaré preparado", dijo el protagonista, cuya experiencia en Europa hace que sea una pieza importante en este tipo de duelos: "Al final es algo que es cosa de todos. Por mi experiencia estoy quizás más acostumbrado a este tipo de partidos, siempre intento ayudar al equipo. Podemos cerrar la fase de grupos como primeros en casa y es una gran oportunidad Hubiésemos firmado estar así".

Isco también se refirió a Pellegrini, entrenador que apostó por él en el Málaga y ahora le ha dado la oportunidad de reivindicarse en el fútbol: "Es un entrenador importante de mi carrera, me dio la oportunidad de jugar en la élite. Hicimos dos años muy bonitos en Málaga y ojalá ahora podamos volver a tener los mismos éxitos o más. Estoy contento de ponerme a sus órdenes, disfruto otra vez del fútbol muchísimo", Tanto disfruta que ante su ex equipo, el Real Madrid, casi le dio al Betis el triunfo con un remate postrero al palo: "Lo he visto varias veces. Estoy orgulloso del equipo por la actitud, ir a por el partido y jugar de tú a tú. Así podremos conseguir nuestro objetivo", destacó el jugador. Y ese objetivo es... "Hay mucha competencia con la Champions, se ha metido el Girona y se merece estar ahí por el fútbol que está haciendo. Nosotros tenemos que competir en cada partido y ante cada rival que esté arriba. Queremos salir a ganar en cualquier campo, podemos dar otro paso adelante y mejorar fuera de casa. Queda mucho todavía y estamos cerca de los puestos de arriba", finalizó.