Jarni, despedido por la Federación de Croacia por decir que el Betis es superior al Dinamo de Zagreb

La Federación de Croacia que preside el ex sevillista Davor Suker ha despedido al ex bético Robert Jarni, seleccionador sub 17 que preparaba el Europeo de la categoría después de sus palabras sobre el encuentro entre el conjunto verdiblanco y el Dinamo de Zagreb, en las que daba como favorioto al cuadro heliopolitano.

"Por decisión unánime del Comité Ejecutivo de la Federación Croata de Fútbol, Robert Jarni fue relevado de sus funciones como entrenador de la selección croata sub 17 tras unas declaraciones inapropiadas en los medios de comunicación. La junta directiva de HNS apoya el derecho de cada individuo, incluido cada jugador de fútbol, incluidos los jugadores de la selección nacional, a apoyar al club que quiera, incluso contra clubes croatas en Europa, aunque tal pensamiento no se considere deseable. Sin embargo, HNS tiene una posición muy clara en el sentido de que se aplican estándares más altos a todos los seleccionadores croatas y que es inapropiado, indeseable e inadmisible que una persona al frente de una selección nacional croata apoye abiertamente a cualquier club croata en una competición europea. Promover la unidad dentro de la familia del fútbol croata es una condición sin la cual ninguna selección nacional croata puede gestionarse con éxito. Los seleccionadores de las selecciones croatas tienen la tarea clara de promover la unión, la cooperación, el respeto y la confianza mutua entre todos los clubes croatas, por lo que HNS considera que este tipo de decisión es la única correcta para proteger la unidad de la familia del fútbol croata", indica el comunicado del organismo federativo balcánico.

Jednoglasnom odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, Robert Jarni razriješen je dužnosti izbornika hrvatske U-17 reprezentacije nakon neprimjerenih izjava u medijima.Izvršni odbor HNS-a podržava pravo svakog pojedinca, pa tako i svakog nogometaša - uključujući… pic.twitter.com/kUVlrEvVp0 — HNS (@HNS_CFF) February 15, 2024

Ya antes del encuentro Bruno Petkovic, delantero del Dinamo, llamó "payaso" al ex bético por apoyar a un equipo que no es croata, pese a que él mismo dijo que no son favoritos, pero "somos el Dinamo", recalcó.

Jarni en declaraciones a medios sevillanos destacó la mano de entrenador de Pellegrini, "que ha hecho un trabajo extraordinario". "En cuanto al Dinamo de Zagreb, tiene muchísimos altibajos. Una vez juega muy bien, otra vez juegan muy mal... Ellos han vendido cinco jugadores importantes. Por eso tienen estos altibajos", detalló.

"El Betis tiene mucho mejor plantilla, no hay duda, pero ojo que en este equipo hay tres o cuatro jugadores que son muy buenos, de muchísima calidad. Ellos van a mantener el hambre de competir. Puede pasar que el Dinamo meta un gol, ¿entonces? Puede pasar cualquier cosa", indicó Jarni.

A medio croata Vecernji LIst incluso indico su apoyó al Betis en la eliminatoria. "¿Que a quién animaré? El Betis es mi club, pasé tres grandes años allí. Y soy del Hajduk Split".