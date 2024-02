Bruno Petkovic llama "payaso" al ex jugador del Betis Robert Jarni

El delantero del Dinamo Zagreb Bruno Petkovic consideró en vísperas del partido de ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga Conferencia frente al Betis que, "siendo croata", su compatriota Robert Jarni, exjugador del club español, "está actuando como un payaso por animar a un equipo que no es croata".

En su comparecencia de prensa previa al encuentro, en el estadio Benito Villamarín, Petkovic, de 29 años, se pronunció así este miércoles al ser preguntado por unas declaraciones del ex bético Robert Jarni a la emisora Canal Sur Radio, en las que, entre otras cuestiones, aseguró que el Betis es "claro favorito" y "tiene mucha mejor plantilla, no hay duda", que el Dinamo de Zagreb.

"Respetamos a nuestro rival hasta que comience el partido. No se lo pondremos fácil. Tenemos algo que decir", afirmó el capitán del conjunto croata e internacional por su país, quien insistió en las posibilidades que tiene su equipo en esta eliminatoria. "No estamos demasiado bien y cada partido es una oportunidad para demostrar nuestra calidad. No somos favoritos, pero somos el Dinamo", recalcó Bruno Petkovic.

Preguntado por los paralelismos de este duelo con el enfrentamiento de hace dos años ante el Sevilla en la Liga Europa, en el que los croatas perdieron por 3-1 en el Sánchez-Pizjuán y ganaron 1-0 en casa en el 'play-off' previo a los octavos, recordó que su equipo "peleó" y que "un error" suyo en la ida les supuso encajar un gol. "No recuerdo todos los detalles, pero este equipo y yo somos diferentes. Ahora será un partido diferente", aseguró el capitán del Dinamo Zagreb.