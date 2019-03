El duelo entre Rayo Vallecano y Betis lo será también el de Paco Jémez y Quique Setién, dos entrenadores que transmiten una personalidad propia a sus equipos y que se declaran seguidores el uno del otro. En los enfrentamientos entre ambos, el ahora técnico del Betis sale victorioso, aunque al rayista no se le dan mal los partidos ante el equipo verdiblanco.

"Siempre he sido un gran admirador suyo, pensamos de la misma manera. Está haciendo algo que tiene mucho mérito. El Betis es uno de los que mejor fútbol hace. No renuncia a lo que quiere hacer y sabe que en el global sacará más de positivo que de negativo", manifestó ayer Paco Jémez cuando se lo cuestionó sobre Setién, quien ya el viernes había enviado los piropos hacia su homólogo rayista: "Siempre me ha gustado, ha sido un entrenador valiente, convencido de lo que hace. Me identifico con estos entrenadores, que proponen más, que son más atrevidos que conservadores. Es un entrenador que va con mi manera de ver el fútbol".

Tres veces se han cruzado Jémez y Setién, con dos triunfos para el cántabro y uno para el canario. Precisamente, el nuevo técnico rayista se impuso en el primer duelo entre ambos. Fue el 6 de febrero de 2016, con Jémez en el Rayo y Setién en la Unión Deportiva Las Palmas. Los goles de Miku y Bebe dejaron los puntos para el equipo madrileño. En los dos siguientes duelos, Setién se impuso al canario. Con el cántabro en Las Palmas y Jémez en el Granada, el conjunto isleño goleó por 5-1 en un partido de la temporada 2016-17; la pasada temporada, el Betis de Setién se impuso al Las Palmas de Jémez con un gol de Júnior casi sobre la bocina (1-0).

"Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la categoría, saben bien a qué quieren jugar. La gran diferencia entre ambos es nuestra situación mental. Me preocupa que la maquinaria del Betis no funcione porque nosotros desactivamos a la globalidad", indicó ayer Jémez, quien sí mantiene una estadística favorable ante el Betis, contra el que ha sumado en Primera tres victorias, tres empates y dos derrotas.