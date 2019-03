Quique Setién se pone firme

Tras la última pausa liguera por las selecciones, la Liga entra en su parte decisiva. Ya no valen las excusas, ni el cansacio ni la acumulación de esfuerzos, y sí ganar partidos para conseguir el objetivo marcado por el Betis al inicio de la temporada. Quique Setién así lo asume, como lo transmitió ayer tanto a sus jugadores en la charla previa al entrenamiento como luego en su conferencia de prensa ante los medios de comunicación.

"No suelo hacer análisis a largo plazo. Hoy se lo he dicho a los futbolistas, nos quedan diez partidos que son diez finales. Si queremos estar en Europa hay que dar nuestro mejor nivel, nuestro mejor versión cada uno. Ojalá que cada jugador dé lo mejor de sí mismo. Si esto lo conseguimos el nivel del equipo va a aumentar, y la repercusión será tremenda. Estamos avisados de que tenemos diez finales", aseguró Setién, que no mira más allá del duelo de mañana en Vallecas: "Las cuentas que hago son ganar este partido, ir a San Sebastián y ganar, luego Villarreal y después el derbi. No sólo para entrar en Europa sino para jugar en Champions. Me encantaría dar ese paso. Pero los rivales tienen la misma ilusión que nosotros".

El descanso del fin de semana pasado ha servido para cargar las pilas, aunque ahora toca reflejarlo en el campo. "A todos nos ha venido muy bien, necesitábamos tener un periodo de reflexión, más que en lo físico en lo mental. Estos dos meses y medio desde Navidad han sido duros y de mucha exigencia. El cuerpo agradece el descanso y desconectar", reconoció Setién, que espera un Rayo Vallecano más atrevido de lo habitual por aquello de estrenar técnico: "Entiendo que nos vayan a apretar arriba, que sean muy intensos. Va a ser un equipo agresivo, las cosas que hemos preparado van en ese sentido. Es lo que pretendes hacer tú, pero Paco (Jémez) siempre lo ha llevado al extremo. No sabemos si va a ser más conservador. Habrá que tratar de superar esa presión, como ellos lo que hagamos nosotros. Seguramente sea un partido vistoso, como casi todos los que juega el Betis. También el Rayo puede ayudar".

Precisamente, ese duelo de banquillos será uno de los atractivos de la cita en la capital de España. "Siempre me ha gustado, ha sido un entrenador valiente, convencido de lo que hace. Me identifico con estos entrenadores, que proponen más, que son más atrevidos que conservadores. Es un técnico que va con mi manera de ver el fútbol. La llegada de un nuevo entrenador nos supone que hay que intuir más, aunque lo conocemos, no sabemos lo que va a hacer. Son incógnitas que resolveremos en el partido", aseguró Setién, que ayer fue menos categórico a la hora de defender su filosofía de fútbol e indicó que respeta a los que apuestan por otra distinta: "El tema de la posesión o no tenerla no es lo importante, sino que lo que hagas, lo hagas bien. Tener el balón a veces no es complicado, llegar a la portería rival sí lo es. A veces la posesión se utiliza para poder defender mejor, mientras tienes el balón no lo tiene el rival y no te va a hacer daño. Es un debate, la gente tiene una idea metida en la cabeza y es difícil cambiarla. No se puede decir esto es mejor o peor, hay que respetar todas las opiniones y modelos, lo importantes es que lo que hagas lo hagas bien".

Los mensajes de Setién han calado en buena parte de la entidad verdiblanca, pero ahora necesitan resultados. Ya llega ese anunciado sprint final y el técnico quiere que sobre el césped aparezca la misma firmeza de su discurso.