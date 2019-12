Joaquín ha sido el gran protagonista de la victoria del Betis, con un triplete en apenas 20 minutos, con el que le ha dado la tercera victoria seguida al equipo verdiblanco. El capitán, que se ha llevado el balón del partido firmado por sus compañeros, ha sido recibido con honores en el vestuario, donde ha recibido la felicitación de sus compañeros.

Uno a uno, Joaquín ha ido abrazado a los integrantes de la plantilla verdiblanca y también del cuerpo técnico, hasta que ha finalizado con un baile marca de la casa en la mitad del vestuario. "Es un día que no olvidaré en la vida", ha asegurado el portuense, que ha cuajado un partido para la historia.

Además de los tres puntos, Joaquín ha superado un récord de Alfredo di Stéfano como el jugador más veterano en lograr un triplete en la Liga, el primero de su carrera deportiva. "Es algo que no creo que vuelva a repetir. No he sido nunca un gran goleador y marcar tres goles en un partido y contra un rival tan grande como es éste es algo para estar orgulloso", indicó el capitán nada más acabar el encuentro.

La felicidad de Joaquín no tiene límites, tras haber anotado su quinto gol en los tres últimos partidos y que han servido para que el Betis enlace tres victorias seguidas por vez primera en un año. Ahora, los verdiblancos observan el panorama de manera distinta y con su capitán liderando de nuevo el vestuario.