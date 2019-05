Los futbolistas del Betis lamentaron la derrota en Éibar, sobre todo la falta de eficacia de cara a portería, como comentó el capitán heliopolitano, Joaquín, en los micrófonos de beIN LaLiga: "Nos falta que la pelota entre, más ocasiones no se pueden crear. Desgraciadamente llevamos una racha mala de resultados. Hoy hemos podido tener doce, catorce ocasiones, el penalti, con portero, sin portero, desde fuera del área... El equipo lucha y le pone compromiso. Creo que no hemos merecido perder hoy. El fútbol se está portando mal con el Betis en las últimas jornadas".

El portuense insistió en la falta de acierto del Betis para haber podido, incluso, ganar: "Lo que cuenta es el resultado, y los resultados se dan con goles. Si conseguimos dos o tres ocasiones de esas meterlas, nos hubiéramos ido con los tres puntos para casa". Para concluir, Joaquín mandó un mensaje a los aficionados en la misma línea del discurso con el que resumía el encuentro: "Desgraciadamente nos gustaría terminar bien. El equipo ha trabajado toda la semana para dar una buena imagen y competir hasta el final, pero no estamos teniendo suerte de cara a gol. Sentimos no conseguir victorias, pero por todo lo demás vemos que el equipo tiene compromiso y lucha para intentar acabar lo mejor posible. Se ha competido, le hemos hecho daño pero el gol no ha llegado".

En la misma línea que Joaquín se expresó Joel Robles en los medios oficiales: "No sale nada. Acabamos fastidiados, el equipo lo ha dado todo hasta el minuto 94. Las hemos tenido de todos los colores". Sobre la situación del Betis, el portero comentó que "venimos de una racha muy negativa y queríamos salir de ella. Debemos seguir trabajando y dándolo todo en los partidos para acabar de la mejor forma posible". "Tenemos el domingo un partido contra el Huesca ante nuestra afición y queremos terminar la temporada la mejor manera", concluyó Joel.