Joaquín, ¿entre embajador y un enlace?

Joaquín volvió a aparecer en escena en el acto en el que el Betis homenajeó a los 3.000 socios más antiguos de la entidad en el Benito Villamarín. El portuense, que la semana pasada vivió una emocionante retirada, será la imagen del carnet de abonado la próxima campaña. "Ya me habéis hecho llorar otra vez. No me voy a ir nunca. Llevo una semana celebrándolo. Ya he llamado a Pellegrini y le he dicho que tengo que volver", dijo entre risas.

El vicepresidente de la entidad, José Miguel López Catalán, apuntó en el acto que Joaquín "será una persona muy importante en la estructura del club", aunque todavía no se ha concretado nada, si bien parece que puede hacer una función de embajador del Betis. En este sentido, Relevo señaló que salvo giro inesperado, Joaquín formará parte de la expedición bética que realizará la gira por México y Estados Unidos dentro de LaLiga Summer Tour, y que incluye sendos amistosos ante el Sevilla en Guadalajara y ante la Real Sociedad en San Francisco, aprovechando su buena imagen y tirón mediático.

Sin embargo, su labor puede ir más allá, ya que deportivamente también tendrá peso aprovechando su buena relación tanto con la plantilla, con la que ha convivido muchos años, como con los dirigentes de la entidad, con los que comparte intereses también al ser uno de los accionistas más importantes de la entidad.

De momento no hay nada decidido y Joaquín comenzó sus vacaciones tras una larga temporada. Será el jugador quien vaya dando pasos, ya que tiene también proyectos televisivos en mente.