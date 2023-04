Joaquín, del partido homenaje al final de Liga a su fundación contra el cáncer

En el reconocimiento que el Betis le ha dado a Joaquín se ha dado a conocer que el portuense recibirá un gran homenaje en el Benito Villamarín una vez finalice la temporada.

Así lo dejó entrever en primer lugar el presidente, Ángel Haro, que ha tenido unas muy bonitas palabras hacia el capitán verdiblanco. "Queremos que te lleves el gran cariño quo todos te tenemos. Joaquín no se va a ir del Betis es alguien que trasciende, es arte, es Betis y seguirá estando en el Betis, en el consejo de administración. Nos quedan retos muy importantes: la ciudad deportiva, terminar el estadio, seguir creciendo en lo deportivo para asentarnos en la clasificación y una tarea también social magnífica, por que el Betis tiene alma. Nos queda trabajo por delante y queremos contar contigo. El homenaje será al final de la temporada, un partido en tu honor, la fiesta de todos los béticos donde todo el mundo del fútbol pondrá el foco en Sevilla. Será después de estos nueve partidos. Queremos que en este tiempo disfrutes y nos ayude dentro y fuera de campo a que lleguemos lo mas arriba posible. Muchas gracias por ser cómo eres, por todo lo que le has dado al Betis. Muchas gracias por esos dos títulos y por cómo has luchado por todos los campos del mundo. Muchas gracias por ser Joaquín el del Betis" .

Después, Joaquín añadía más al respecto: "La idea es hacer una fiesta para todos los béticos. Retirarme con ellos. Hacer un Betis de mi primer etapa y de esta segunda, y con una selección de jugadores a los que yo me he enfrentado y ha sido importante a lo largo de mi carrera. Que sea un día bonito. Espero que vengan casi todos. Todo lo que se recaude en el partido será para la Fundación Joaquín Sánchez, destinada al cáncer infantil".