Joaquín: "No soy rencoroso, Lopera ha sido una persona importante en mi vida"

El Betis, en una representación formada por el presidente, Ángel Haro; José Miguel López Catalán, vicepresidente; y Ramón Alarcón, CEO de la entidad; ha estado presente en la capilla del tanatorio de la SE-30 para darle el pésame a la familia de Manuel Ruiz de Lopera.

Joaquín ha hablado con mucho respeto y cariño de Don Manuel: "Siempre es triste perder a un amigo y a una persona con la que has podido coincidir en tantos momentos. Que fue presidente mío en mi primera etapa y vivimos tantos buenos momentos. Estar aquí presente y darle el pésame a la familia. Ha sido una persona que dentro del Betis se le recordará toda la vida".

Mucho aprecio de la leyenda verdiblanca hacia el ex presidente de la entidad de Heliópolis: "Yo tengo muchos defectos, pero no soy una persona rencorosa. Don Manuel ha sido una persona muy importante en mi vida. Por mi principio en el Betis y como persona le tenía mucho cariño y por eso es un día triste. Es una persona importante y es triste el fallecimiento".

Incluso, Joaquín ha reconocido que se le venían a la mente muchos recuerdos de Lopera y su padre, Aurelio, recientemente también fallecido: "Me acuerdo mucho de mi padre. En todos los recuerdos que se me vienen se junta mi padre. Emocionado porque sé que él le tenía mucho cariño a mi padre y mi padre a él, y se me vienen muchos recuerdos a la cabeza". Y también, muchas anécdotas vividas: "Me quedo la de mi último día como bético. Que me hizo a ir a Albacete. Pero ya te digo que abundan más las anécdotas bonitas que pude vivir con él. Muchas historias que guardaré en mi corazón con aquella etapa tan bonita que viví en el Betis cuando empecé".

También, a nivel institucional, Ángel Haro, ha expresado lo siguiente: "Venimos a darle el pésame a la familia, mostrar nuestro respeto institucional. Apenado lógicamente por la muerte de una persona que ha sido historia en el Betis".