El mundo del fútbol se vuelca con Lopera tras su fallecimiento: "Marcó una época en el Betis"

Manuel Ruiz de Lopera falleció en la noche del Sábado de Pasión. El icónico expresidente del Betis atravesaba una dura enfermedad que finalmente le ha arrebatado la vida a los 79 años de edad. Una figura controvertida, carismática y especialmente querida durante su mandato en la entidad verdiblanca. Su muerte ha levantado una infinidad de reacciones entre los clubes de fútbol, exjugadores y todo tipo de personalidades.

El Real Betis Balompié comenzó recordando el periplo de Ruiz de Lopera en el club. "El Real Betis Balompié muestra su máximo pesar por el fallecimiento de Manuel Ruiz de Lopera y Ávalos", indicó la publicación de la entidad. "Su peculiar forma de dirigir la institución y su arrolladora figura mediática lo convirtieron en el gran protagonista de una época en el Real Betis y en un nombre que ya permanecerá para siempre en la memoria colectiva de los aficionados", recordó el club heliopolitano, donde Lopera fue presidente casi 20 años de su vida.

Pésame del #RealBetis por el fallecimiento de Manuel Ruiz de Lopera, máximo accionista y Presidente del club durante el periodo 1992-2010.DEP.➡ https://t.co/5jUbHvr5z6 pic.twitter.com/SYjwOIw4Yv — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 23, 2024

LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol también se unieron al pésame por la marcha de una figura inolvidable: "Lamentamos profundamente su pérdida y os acompañamos en este dolor". Uno de los grandes rivales de Lopera a lo largo de su estancia en el Betis fue José María del Nido Benavente, presidente del Sevilla en aquellos tiempos, quien también se pronunció al respecto: "Mi más sentido pésame a la familia y allegados de Don Manuel Ruiz de Lopera".

⚫️ PÉSAME I La @RFEF quiere transmitir su más sentido pésame a los familiares y amigos de Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del @RealBetisLamentamos profundamente su pérdida y os acompañamos en este dolor.Descanse en paz. pic.twitter.com/qr6lGifnbf — RFEF (@rfef) March 24, 2024

El fútbol español en general se ha volcado con Lopera, también conocido como 'Don Manuel', y clubes como Sevilla, Cádiz, Real Sociedad, Valencia CF, Córdoba, Getafe, Las Palmas, Mallorca, Deportivo de la Coruña, Alcorcón, Lugo, Rayo Vallecano, Albacete, Espanyol, Castellón, Celta, Osasuna o Deportivo Alavés han mostrado sus condolencia por la marcha del exmandatario bético. El Real Madrid, de hecho, publicó una nota oficial lamentando el fallecimiento: "Su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manuel Ruiz de Lopera", del que destacan que fue "uno de los presidentes históricos del Real Betis Balompié y del fútbol español".

El Sevilla FC transmite su pésame por la muerte de Manuel Ruiz de Lopera a toda su familia y allegados y al beticismo en general. Descanse en paz. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 24, 2024

La cercanía de Lopera con los futbolistas fue una de las claves a lo largo de su travesía a los mandos del Betis, por lo que también se han levantado diversas reacciones de exjugadores béticos. "Siempre en mi corazón. Gracias por todo y por tanto, señor presidente. Descanse en paz", publicó Benjamin Zarandona, quien recuerda a su presidente con especial cariño.

Siento mucho el fallecimiento de nuestro presidente durante muchos años,Ruiz de Lopera .Mis mas sentido pésame a su familia y a todo el Beticismo ,siempre lo recordaré por las cosas buenas que hizo por el @RealBetis D.E.P pic.twitter.com/Td0aRiLqaG — Alfonso Pérez Muñoz (@alfonsito0007) March 23, 2024

"Siento mucho el fallecimiento de nuestro presidente durante muchos años. Mi más sentido pésame a su familia y a todo el beticismo, siempre lo recordaré por las cosas buenas que hizo por el Real Betis", expresó el histórico Alfonso Pérez Muñoz, uno de los fichajes más recordados de Ruiz de Lopera y de los máximos goleadores en la historia del club.

Un mensaje más profundo y emotivo quiso compartir el histórico Denilson: "Que descanse en paz mi presidente. Nunca me olvidaré de lo que hiciste por mí. En el momento más difícil de mi vida estuviste conmigo, me diste el apoyo y no me olvidaré jamás. Mis sentimientos a los tuyos y no te olvidaré jamás. Don Manuel Ruiz de Lopera", escribió el recordado extremo verdiblanco, otro fichaje estrella de Lopera.

Un abrazo al beticismo y a la familia de Manuel Ruiz de Lopera. Marcó una época en la historia del @RealBetis. Su pasión por el equipo y su impronta y personalidad quedan en la memoria de la afición.Nuestras condolencias.https://t.co/LWHz0VMVgO — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 24, 2024

Entre otros muchos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue otra de las figuras trascendentes que se unió al lamento por la marcha de Lopera: "Un abrazo al beticismo y a la familia de Manuel Ruiz de Lopera. Marcó una época en la historia del Real Betis. Su pasión por el equipo y su impronta y personalidad quedan en la memoria de la afición".

Siempre quedarán en el recuerdo los momentos felices, la radicalidad de su amor por las 13 barras, el veneno bético que corría por sus venas y su defensa a ultranza de lo verdiblanco. Que el Gran Poder te abra las puertas del cielo.MANUEL RUIZ DE LOPERA, EL CIELO TE ILUMINÓ. pic.twitter.com/5FoCJv5PjZ — GOL SUR 1907 (@GolSur1907) March 24, 2024

De la misma forma, los dos grupos de animación que conforman la grada de Gol Sur del Benito Villamarín, Gol Sur 1907 y Supporters Gol Sur, también mostraron su tristeza. "Siempre quedarán en el recuerdo los momentos felices, la radicalidad de su amor por las 13 barras, el veneno bético que corría por sus venas y su defensa a ultranza de lo verdiblanco. Que el Gran Poder te abra las puertas del cielo", publicó la grada de animación en X.