Lopera: frases, anécdotas y momentos únicos en el Betis

Los más de 20 años de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Betis dejan muchas anécdotas e historias que siempre quedarán en la retina de los béticos y también en la de cualquier aficionado futbolero o no futbolero. De ahí, este recorrido sobre una figura de la historia verdiblanca que deja momentos únicos dentro de esa parte carismática y alegre que tenía el ex presidente verdiblanco.

Lopera abre un banco y salva al Betis

Uno de los momentos escenificados por Lopera en forma de película fue el de la salvación del Betis. “Reinaldo, hola, necesito aproximadamente 800 millones de pesetas en 25 minutos. Los pone Farusa. Tengo que salvar la situación del Betis. El Betis no puede morir y ese disgusto no se lo puedo dar a la afición del Betis. Salvaremos esto. Si los béticos no compran las acciones, Farusa salvará al Betis. En el Banco Hispano Americano esperan la transferencia. El Betis tiene que sobrevivir”.

El capítulo de las camisetas en el Salto del Caballo

Corría la tarde del 27 de febrero de 1994. El Salto del Caballo se llenó hasta la bandera con una gran entrada, haciendo acto de presencia muchísimos béticos, que como siempre acompañaron aquel año a su equipo en busca de un ansiado ascenso a Primera. Todo empezó a torcerse cuando el colegiado de la contienda, Contador Crespo, indicó que el Betis, como visitante, tenía que cambiar la camiseta (el pantalón era negro y no había problema) para no coincidir con los colores del Toledo (camiseta y pantalón verdes). El cuadro local le ofreció al Betis su segunda camiseta, de color blanco, pero Lopera se negó con rotundidad a que los verdiblancos vistieran una elástica blanca, y finalmente el Toledo decidió jugar aquel partido con su segunda camiseta, aunque saltó al terreno de juego con su indumentaria habitual de local y luego se metió al vestuario a cambiarse.

Esos hechos provocaron la indignación de la parroquia toledana y las chispas saltaron, incluso en el palco. Lopera, muy alterado, insistió en que su equipo jamás iba a jugar de blanco y que por antigüedad era el Toledo el que tenía que cambiar la camiseta, cosa que provocó la indignación del por entonces presidente del Toledo, Emiliano Carballo, que finalmente aceptó, aunque la cosa no quedó ahí y el dirigente de los anfitriones llegó a expulsar del palco al máximo accionista del Betis. Tras aquella derrota por 2-0, Sergio Kresic dejó de ser entrenador de los verdiblancos y llegó Lorenzo Serra Ferrer, clave en el ascenso.

El discurso en el Villamarín tras el ascenso en Burgos

Otro momento inolvidable en la etapa de Lopera en el Betis fue su famoso discurso desde el Benito Villamarín a la explanada de Preferencia, el cual todavía es recordado por muchos béticos: "Yo entrego a ustedes un Betis libre, limpio, en Primera, de ustedes. ¡Viva el Betis!".

Lopera y los derbis: aquel capítulo con Luis Cuervas

Corría el año de 1995 cuando Luis Cuervas y Manuel Ruiz de Lopera se enzarzaban en una tremenda pelea verbal en la antesala de un derbi sevillano. La cadena Cope invitó en un hotel de la capital hispalense a ambos mandatarios a una cena previa del partido que debía celebrarse el domingo 22 de enero en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Y, esa noche, se desataron uno y otro:

Cuervas: "Yo no vengo de tomar whisky, yo vengo de mi trabajo. Y si me tengo que tomar un whisky me lo tomo porque sé tomarlo y tú no sabes tomártelo".

Lopera: "Por eso bebo agua".

Cuervas: "Eres un desgraciado hombre".

Lopera: "Ya está bien borracho hombre. No vengas provocando".

El pleito no pasó a mayores e incluso más tarde harían las paces y un hueco en la histórica rivalidad que siempre han mantenido las presidencias de ambos clubes, independientemente de quien esté al frente. Incluso, pasó a la historia una foto de Lopera y Cuervas, en un partido en la lucha contra la droga disputado en Nervión, con ambos vestidos de futbolista sobre el terreno de juego.

Capítulo aparte, Lopera y la plantilla verdiblanca acudieron al Ramón Sánchez-Pizjuán tras el fallecimiento de Antonio Puerta. Un ejemplo de unidad y de dispersión de cualquier rivalidad ante hechos así.

Inauguración del Ruiz de Lopera: "Este estadio lleva mi sangre"

El 1 de enero del año 2000, Lopera dio uno de los discursos más recordados por los béticos. En aquella ocasión convocaba a los medios de comunicación de la ciudad, a las personalidades políticas e incluso al actual arzobispo emérito de la ciudad de Sevilla Carlos Amigo Vallejo, para inaugurar el estadio que llevaría su nombre.

"Tenemos 'acolapsada' La Palmera. Este acero, este hormigón lleva mi sangre. Esta sangre se lo doy al beticismo. ¡Viva el Betis! Aquí está la caja de herramientas. Aquí está la casa de todos los béticos. El beticismo ha votado mi nombre para el estadio y eso no lo voy olvidar nunca", expresaba Lopera a los miles de béticos presentes en la Avenida de La Palmera.

Joaquín, la oferta del Albacete y la Copa del Rey en su boda

Para la historia pasará aquella situación que Joaquín vivió con Lopera antes de salir del Betis al Valencia, con aquel viaje que el portuense hizo a Albacete, club al que el expresidente lo había mandado. El paso de los años lo cura y todo y recientemente, en uno de los programas de Joaquín en televisión, él y Lopera, juntos en casa de Don Manuel, rememoraban este inolvidable capítulo, además de otros como la conquista de la Copa del Rey en 2005, la cual Lopera llevó a la boda del portuense.

Las multitudinarias presentaciones en el Villamarín

Son muchos los aficionados béticos que guardan en la retina aquellas presentaciones veraniegas del Betis en el Benito Villamarín.

Con el estadio repleto, Lopera daba un discurso de presentación de los nuevos fichajes y en la retina aquellos como Finidi, Alfonso, Cuéllar o Denilson. "Este jugador que pretendía el Madrid se lo traje yo a mis béticos, Finidi", gritaba Lopera a los aficionados presentes en Heliópolis.

"El jugador que va a llegar será toda la vida para el Betis, a los tres meses quería volver al Betis, el jugador es bético, el jugador es Cuellar", tras el regreso del Barcelona. "Nadie pensó que volvería tan pronto. Volvió a los 15 días. Vino a quedarse con nosotros. El jugador es Alfonso", indicó el expresidente.

La fiesta de Halloween

La famosa ‘fiesta de Halloween’ es otro capítulo imborrable de la época de Lopera. Éste y Juande Ramos, por entonces entrenador, se presentaron en casa de Benjamín Zarandona, ex futbolista verdiblanco, donde se celebraba una fiesta con la presencia de casi toda la plantilla.

"Cuando llegamos allí, nos quedamos en el coche y no dejaron de entrar chicas y futbolistas. Le digo a Juande: 'Con el partido tan importante que tenemos dentro de 48 horas, ¿esto qué es?’. Sale Benjamín y nos dice: 'Hombre presidente... y le digo: 'Vamos para dentro'.

Cuando entramos en su casa, en la primera habitación estaban las chicas allí haciendo ejercicio físico sin ropa ninguna y los jugadores empezaron a tirarse uno por el balcón, el otro por la ventana, para que el entrenador no viera nada. Aquello era horrible", comentaba Lopera a José Ramón de la Morena en El Transistor.

Frases para la historia

Dentro de los innumerables momentos y anécdotas que deja Lopera, cabe destacar algunas inolvidables. "Ea, otra vez el ruso con la oferta para atrás", en referencia al segundo rechazo de una oferta de Abramovich, duelo del Chelsea, por Joaquín.

"El Betis no le debe un duro a nadie", cuando se le recriminaba que la situación financiera de Betis no era buena. "Hemos fichado a un jugador que para que nos lo quiten tienen que cerrar un banco", comentó tras fichar a Denilson.

Y cómo no, aquella vez que dijo: "Que no me entrampo, me estoy muriendo por el Betis", cuando tras dos años buenos en la segunda etapa de Serra Ferrer y la conquista de la Copa y la clasificación para la Champions, los verdiblancos coquetearon con el descenso, sin obviar en ese momento otra frase mítica: "Me estáis exigiendo que me estáis cansando".

Y por supuesto, el mensaje a sus opositores: "¿Dónde estaban ustedes en el 92? Ya en su adiós, no olvidar su peculiar forma de despedirse: "Venga, a ustedes".