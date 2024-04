Johnny: "Los partidos que quedan son finales para nosotros"

Johnny Cardoso ha sido una de las sensaciones del Betis en el mercado de invierno. Su irrupción en un momento en el que Guido Rodríguez era baja dio consistencia al Betis en un momento delicado y aunque ha perdido protagonismo en las últimas citas insiste en que lo importante para él "es ayudar juegue o no juegue" y mostró a los medios del club su "confianza" plena en el equipo, pese a los últimos resultados.

"Estoy muy contento aquí. Ha sido una sorpresa también para mí la rápida adaptación. La ayuda de mis compañeros y técnicos fue importante. Hace sólo tres meses que llegué y estoy muy bien adaptado", indicó el internacional estadounidense, satisfecho por su aportación desde que llegara a finales del año pasado: "No esperaba llegar y tener una secuencia de partidos positiva como titular. Pero yo sabía que estaba listo y preparado. Pude hacer buenos partidos y ayudar al grupo y ahora tengo en la cabeza continuar evolucionando junto al equipo. Siempre digo que es un placer compartir el día a día con jugadores que me hacen querer mejorar y Manuel Pellegrini siempre me dio mucha confianza".

"Es muy diferente el fútbol brasileño al europeo. Aquí es mucho más técnico y táctico, pero mi adaptación fue muy rápida y mi estilo de juego va bien en el fútbol español", insistió el centrocampista, que tiene en Guido Rodríguez un referente del que aprender: "Tener a jugadores como Guido Rodríguez en mi posición me hace mejorar. Aprendo todos los días de él. Intento prestar atención de lo que hace para seguir evolucionado, pero también me ayuda compartir el día a día con futbolistas Fekir, William Carvalho, Isco, Marc Roca o Sergi Altimira, que es otro jugador joven. Estoy muy contento con todo", insistió el protagonista, que añadió: "Es un nivel muy alto el del centro del campo del Betis y es un placer compartir el día a día con ellos y aprender".

Ahora toca dar un paso adelante en esta recta final de ocho encuentros que el vestuario siente como "finales". "Estamos trabajando duro para volver a ganar y listos para hacer un buen encuentro con el Celta. Vamos partido a partido, pero tengo mucha confianza en el equipo", indicó Johnny, quien desde que llegó se dio cuenta "de que el Betis es un sentimiento increíble".