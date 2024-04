El informe de los ojeadores del Barcelona sobre Guido Rodríguez

El futuro de Guido Rodríguez es una incógnita. A dos meses de que expire su contrato con el Betis, las negociaciones con la entidad heliopolitana están aparcadas hasta el final del curso, a expensas de que el club conozca su escenario definitivo económico y deportivo del próximo curso, algo que sorprendió al futbolista cuando hacía guiños a su continuidad.

Quizá por eso sus agentes, figuras siempre controvertidas en las conversaciones con el Betis, se reunieron con emisarios del Barcelona en la Ciudad Condal para tratar el interés del cuadro azulgrana en hacerse con el futbolista a coste cero.

No es nuevo el interés del Barça y la la Cadena Ser, en el programa conducido por Adriá Albets, desveló el contenido de un informe sobre el futbolista argentino realizado por ojeadores blaugrana hace un año. "Mediocentro que juega siempre con otro pivote, es el más defensivo. Buen físico de talla alta, fuerte de constitución, correcto en velocidad y potencia en carrera. Muy fuerte y duro en el contacto. Aunque no es torpe con el balón, si le presionan tiene más problemas", explica el informe, que añade: "Diestro con buena técnica, buen pase corto y largo, aunque no lo utiliza con mucha frecuencia. Juega normalmente en corto sin arriesgar".

"Es jugador competitivo con carácter que da al equipo equilibrio pero le cuesta más la organización", se apunta. En el citado programa se encontraba Bojan Krkic, padre del ex jugador y antiguo ojeador azulgrana que puntualizó que el informe es del año pasado y que no avalaría su fichaje al ser "negativo" y explica que de ser un objetivo para la próxima temporada el club culé debería manejar diferentes informes de esta temporada.