Johnny Cardoso, el nombre que relativiza el culebrón Guido

Johnny Cardoso se doctoró para el beticismo en el derbi. En un partido de máxima tensión el centrocampista mantuvo el equilibrio en la medular, de la que se hizo dueño y señor, y lanzó un mensaje de tranquilidad cara al futuro: hay vida más allá de Guido Rodríguez.

Y es que una de las grandes preocupaciones en el tira y afloja del argentino y el club, a propósito de su renovación, era verse sin una pieza clave en la próxima temporada y, lo peor, sin un recambio, ya que Marc Roca en principio volverá al Leeds United -se juega el ascenso a la Premier este fin de semana contra el Southampton- sin saber a estas alturas qué pasará con él. Pero la aparición del internacional estadounidense, que ha echado abajo el discurso de la aclimatación y la adaptación al fútbol europeo en sólo unos meses, da tranquilidad al Betis y, sobre todo, a Manuel Pellegrini, seguros de que en verano tendrán una preocupación menos a la hora de ir al mercado.

No quiere decir que Marc Roca no pueda seguir ni que Guido esté ya más fuera que dentro como se barrunta ya, pese a que desde la entidad se manifestó públicamente que el momento para abordar una nueva jugada en la partida de ajedrez que se ha convertido su renovación era al final de temporada, una vez que el conjunto sevillano supiera en cuál de los escenarios deportivos y económicos se movería el próximo curso. Y es que de ello no dependerá sólo la opción de que Guido Rodríguez pueda continuar, sino una planificación que se juega en las cinco jornadas que quedan del campeonato.

No en vano el CEO del Betis, Ramón Alarcón, hablaba de un descuadre de 20 millones que habría que abordar si el equipo no juega Europa League y de ocho en caso de sacar el billete para la Conference League.

Ya habrá tiempo de hacer números. Antes quedan 20 días de competición en los que el Betis se juega mucho y lo hará con Johnny Cardoso con un papel protagonista, luciendo ya los galones que tendrá la próxima campaña. El jugador de origen brasileño ha elevado su valor de mercado en cuatro millones desde que viste de verdiblanco en el portal especializado Transfermarkt, después de que el Betis pagase al Internacional seis por el 80% de su ficha. Otro portal como Football Transfers eleva su tasación a los 17 millones. Más allá de las cifras, la satisfacción heliopolitana es futbolística, ya que su rendimiento ha estado incluso por encima de lo esperado en este curso y el club cuenta con la tranquilidad, y el as en la manga, de tener la posición bien cubierta –contrato hasta 2029 y 80 millones de cláusula– para abordar con tranquilidad una negociación con Guido Rodríguez.

Si la hay, porque puede que el campeón del mundo ya haya decidido hacer las maletas tras la multitud de desencuentros con la entidad bética. La última cuando se enteró por los medios de comunicación en una zona mixta tras un partido que el club había decidido aplazar cualquier reunión hasta el final de la Liga. "Ahora mismo no vamos a tomar decisiones de renovación de ningún jugador porque queremos saber el escenario que tenemos y que nos condiciona. Nos condiciona que la oferta que le podamos hacer a Guido sea distinta en función de donde estemos", dijo Alarcón a principios de abril. "No sabía que desde el club se había dicho eso", apostilló sorprendido poco después el futbolista, que había lanzado guiños a la entidad tras el nacimiento de su hija: "Feliz día de Andalucía. Estamos enamorados de esta ciudad y de tener una hija sevillana. Ojalá pueda crecer en este lugar tan lindo".

Guido Rodríguez ha insistido desde hace tiempo en que no tiene nada firmado con nadie pese a que lo vincularan antes con el Atlético y ahora con el Barcelona, con quien se habrían reunido sus agentes y que valoraría su fichaje a coste cero. Todavía queda un último capítulo en el culebrón que se ha convertido la renovación de Guido, pero el nombre de Johhny Cardoso lo relativiza todo.