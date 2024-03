Guido y el Betis, ante un momento clave

En poco más de dos meses Guido Rodríguez acaba su vinculación con el Betis y su futuro sigue en el aire. Más allá de rumores e intereses, lo único cierto es que el conjunto verdiblanco sigue trabajando en su renovación de forma silenciosa y entrados ya en la recta final de campeonato es el momento decisivo para que llegue un acercamiento definitivo entre tantas idas y venidas, ya que más adelante puede ser tarde.

Apenas queda un mes y medio de competición y el conjunto verdiblanco se juega mucho. Entre entrar en Europa o quedarse fuera puede haber una diferencia de unos 20 millones de euros de ingreso, pero el club heliopolitano no puede esperar hasta entonces para dar el paso definitivo para atar a un futbolista que es pieza clave para Manuel Pellegrini.

El interés del Atlético parece haberse diluido y tras unas duras declaraciones de Ángel Haro el jugador apostó por un acercamiento. "En su momento le hicimos una oferta que ha expirado y si quiere seguir nos tendremos que sentar de nuevo a hablar. No está cerrado a hablar, pero no de una forma contundente. Van pasando los días... El fútbol es así, cuando a un jugador le quedan menos de seis meses y llevas un año intentando renovar y el agente no quiere y te da largas, puedes pensar que no renueva", dijo el presidente heliopolitano antes del viaje a Zagreb hace un mes.

Días después nació su hija y aprovechando el Día de Andalucía el argentino lanzó el guante en forma de mensaje en redes sociales: "Feliz día de Andalucía. Estamos enamorados de esta ciudad y de tener una hija sevillana. Ojalá pueda crecer en este lugar tan lindo", escribió antes de afirmar tras el partido en Madrid contra el Atlético: "No he firmado por ningún club", dijo en el estadio del conjunto con el que se vinculó en la radio oficial de la entidad bética. Nada es casualidad. "Hay muchas cosas que se están hablando. Traté de mantenerme al margen, aunque a veces es difícil. Es normal, porque queda poco para que acabe el contrato, pero siempre he sido claro: estoy feliz en Sevilla, en el Betis, creo que hay buena relación y tenemos que seguir hablando. Ojalá podamos llegar a un acuerdo que sea bueno para las dos partes".

La buena predisposición del Betis durante su lesión –fractura distal del peroné de su pierna derecha el 7 de diciembre, lo que le hizo perderse 11 partidos–, manteniéndole la propuesta y el hecho de darse cuenta de que ningún equipo apostaba más que el Betis por él le hizo darse cuenta de que seguir de verdiblanco era la mejor opción, ya que subiría al primer escalón económico de la plantilla.

El acercamiento es evidente y Manuel Pellegrini ha dejado claro internamente (también cara al público) que quiere su continuidad. De hecho, siendo una posición en la que cuenta con distintas posibilidades, cuando el argentino se ha recuperado de su lesión y tener ya cierto ritmo no ha dudado en darle de nuevo la titularidad. Y eso que podría pensar ya en el próximo curso o tratar de apretar al futbolista, pero Pellegrini no entiende de contratos ni mira más allá del siguiente encuentro y sabe lo importante que es Guido Rodríguez para el equilibrio del equipo.

Con Johhny Cardoso firmado en este mercado invernal; William Carvalho, como cada verano, estará en el disparadero de salida; Marc Roca volverá al Leeds United, que pelea por el ascenso a la Premier League y con el que tiene contrato hasta 2026; y Sergi Altimira no ha tenido la evolución de Chadi Riad. La continuidad de Guido Rodríguez está en el aire, pero es una prioridad renovarlo porque encontrar un sustituto de nivel costará caro y nadie asegura el rendimiento que el campeón del mundo ya ha demostrado.