El ex futbolista del Betis Juan de Dios Prados, Juande, que milita en el Perth Glory, de la liga profesional australiana, ha asegurado que "la situación en ese país "no está ni mucho menos como en España".

El centrocampista granadino, de 33 años, ha señalado a Efe que "ponen unas reglas para no tener mucho contacto con la gente, como no reunirse con más de cinco personas, y la gente cumple" pero que, por ahora, "no prohíben salir de casa".

Juande explicó la situación en el fútbol profesional australiano y dijo que los dirigentes "querían meter a todos los equipos en un hotel de Sydney para liquidar la Liga en tres semanas" debido a los "compromisos con los patrocinadores".

El motrileño relató que se quería "acabar la liga de forma rápida, lo que queda de temporada regular y los play off", ya que "a los clubes les costaría subsistir sin el dinero" del patrocinador principal, "pero a día de hoy, la Liga está pospuesta y no se sabe qué va a suceder".

Juande aseguró que en el estado de Australia Occidental, donde él reside, diariamente hay unos veinticinco o treinta casos" de coronavirus, si bien en "las grandes ciudades orientales, como Sydney, ya pasan de los mil", y por eso cree que "se tomó la decisión correcta de posponer el final de liga".

El futbolista, quien en el conjunto verdiblanco llegó a sumar cerca de un centenar de partidos oficiales, destacó que "las calles están casi vacías" porque "la responsabilidad de los australianos está siendo muy grande".

"Mucha gente se está quedando en casa aunque pueda salir. Pero es que aquí, normalmente, vas al parque y a las personas más cercanas las ves a doscientos metros", apuntó.

Entre las medidas adoptadas por las autoridades está el haber "cancelado los vuelos nacionales e internacionales" y en cuanto al comercio, "apenas se han dejado abierto los supermercados y las farmacias", que "se abren una hora antes para que las personas mayores puedan comprar", subrayó.

Juande reconoció que vive "una situación rara" durante la que trabaja con "un plan individualizado" que le facilitó el Perth Glory "hasta el 22 de abril", cuando todos "los clubes necesitan que se reanude la liga para que el patrocinador principal pague y no se vean perjudicados de cara al futuro".

El jugador andaluz vive su segundo año en Australia, donde "el año pasado" ganó "la liga regular" pero perdió "la final del playoff en los penaltis".

También se clasificaron "por primera vez para la Champions de Asía, aunque apenas se ha disputado una jornada por todo este asunto", afirmó.

"Siempre que he estado disponible, he sido titular. Estoy muy contento. La vida aquí es muy buena. Vivimos encantados, la única pega es que estamos muy lejos de España", comentó.

El país es maravilloso, hay unas leyes fantásticas que todo el mundo lleva a rajatabla. Es un país para los niños y los animales porque los australianos aman la naturaleza y son muy educados", destacó Juande.