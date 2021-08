Juanmi: "Hemos sabido reaccionar y tener el control"

Juanmi se convirtió en protagonista principal del empate del Betis ya que fue el artífice del gol del empate, aun con la colaboración del meta Manolo Reina. El atacante destacó la reacción del equipo bético tras una primera parte en la que una desonexión defensiva por la lesión de Álex Moreno propició el 1-0.

"Después del gol de ellos hemos sabido reaccionar. creo que hemos tenido bastante control del partido, pero la Liga es complicada, todos los partidos son difíciles", dijo tras el encuentro en Son Moix.

El delantero de Coín salió en la segunda parte y los tres minutos marcó. Pero luego no tuvo muchas más ocasiones. "El Betis ha tenido el peso del partido y en los últimos minutos hemos avasallado al rival y ya sabemos cómo es el fútbol, que si no las metes no puedes ganar", destacó.

Un empate a domicilio en el debut liguero no puede ser valorado negativamente. "Venimos de un mes de pretemporada que es exigente. Estos partidos al principio suelen costar, pero el equipo ha sabido reaccionar. Estamos trabajando bien y con ganas de preparar el siguiente partido".

Aunque sí reconoció el "sabor agridulce". "Veníamos a conseguir los tres puntos, pero ante el gol que nos han hecho el equipo ha seguido con su faceta de juego. Tenemos que seguir para el partido que tenemos el viernes", dijo sobre el siguiente encuentro ante el Cádiz.

Sobre la autoría del gol, estaba en espera de que Mateu Lahoz se lo consignara a él en el acta. "Esperemos que me lo den, lo importante es que ha sido gol. Ya sabemos el pie que tiene Fekir, son difíciles de defender, porque los centrales vienen hacia atrás".

Juanmi insitió mucho en la reacción del Betis. "A partir del gol de ellos hemos tenido el control y el dominio y hemos tenido opciones para hacer el segundo".

Y también se congratuló de su protagonismo particular: "Trabajo cada semana para estar en el once, para aportar al equipo todo lo que tengo y ojalá que tenga esa continuidad para darle cosas importantes al Betis".