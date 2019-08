Un oponente conocido en Heliópolis

No cabe duda de que el encuentro de esta noche será especial para un jugador del Barcelona, Júnior Firpo. El lateral hispano-dominicano, que se adentró en la cantera del Betis en categoría juvenil, dejó la disciplina verdiblanca hace menos de un mes para fichar por el conjunto azulgrana. “Tengo ganas ya de que llegue el partido. Qué más se puede pedir que debutar en el Camp Nou contra mi antiguo equipo”, dijo en unas declaraciones recogidas por los medios oficiales del club catalán.

Júnior fue, además, uno de los hombres más destacados del emocionante triunfo que los heliopolitanos lograron hace nueve meses en el coliseo culé. “Fue muy bonito para mí porque salió muy bien. Hacía muchísimo que el Betis no ganaba en el Camp Nou”, reconoció el lateral, que marcó el primero de los cuatro goles béticos. “Pero ahora me toca defender este escudo y estos colores. Y a muerte por la victoria”, expresó.

Por otro parte, aseguró que sus primeras semanas como barcelonista están siendo muy positivas. “Ya estoy plenamente adaptado, ya me voy encontrando mejor en cada entrenamiento. Hago mejor las cosas que me dice el míster y me voy relacionando cada vez mejor con los compañeros, que al final es lo importante. Hay que tener feeling con ellos, si no se hace muy difícil en el campo. La gira me vino bien para convivir con ellos”, argumentó el ex jugador del Betis.

Además, se pronunció sobre los cambios que ha habido en el cuadro verdiblanco este verano, con la llegada de Rubi y algunos de los refuerzos en la plantilla. “Este año es un equipo un poco más directo, sin dejar de tratar bien el balón, que ya se ha convertido en una seña de identidad del Betis”, comentó el lateral. “Es un equipo muy peligroso, a tener muy en cuenta, y si no salimos bien nos lo van a poner difícil, seguro”, subrayó.

Además, reconoció que el fichaje de Fekir ha dado “un salto de calidad al equipo”, pues considera al francés “un muy buen jugador”. En todo caso, resaltó que el que el club haya “conseguido mantener al grueso de la plantilla”, pues cree que el Betis cuenta con grandes individualidades. Sin duda, el jugador criado en Marbella aún sigue pendiente de sus ex compañeros.

Hoy se espera que Ernesto Valverde le brinde la oportunidad de estrenarse con la camiseta del Barcelona en partido oficial. Un paso importantísimo para él, que ya demostró en el Betis que es capaz de devolver la confianza a quienes la depositan sobre sus hombros. Tras debutar en Primera División hace solamente año y medio –el 13 febrero de 2018 en Riazor, ante el Deportivo–, Júnior se convirtió en un fijo en los planes de Quique Setién. El técnico cántabro apostó fuerte por él en su día. Y hace algunas semanas corroboraba a Catalunya Radio que “el Barcelona ha hecho una operación excelente”.