El exjugador del Betis Wilfrid Kaptoum jugará en la Major League Soccer (MLS), tras llegar a un acuerdo con el New England Revolution, de la ciudad de Foxborough, según ha anunciado el equipo estadounidense con un comunicado.

Kapotum fue despedido por el Betis en el último día del pasado mercado de fichajes, tras no llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato. "Wilfrid Kaptoum ha quedado hoy desvinculado de la disciplina del Real Betis Balompié. El jugador camerunés inicia así una nueva etapa en su carrera profesional. El Real Betis le agradece los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en su nueva andadura", informó el club verdiblanco el pasado 5 de octubre, pese a que había renovado su contrato en agosto de 2019.

Ahora, el centrocampista continuará su carrera en la MLS con el New England Revolution, donde tienen muchas esperanzas depositadas en sus cualidades. "Es un mediocampista central talentoso que se ha desarrollado en una excelente cultura futbolística. Aportará una gran ética de trabajo y experiencia a nuestro equipo·, dijo el director deportivo y entrenador en jefe de Revolution, Bruce Arena. "El ritmo y la capacidad de pase de Wilfrid ayudarán a fortalecer nuestro mediocampo. Creemos que será una adición de calidad a la Revolución y esperamos su llegada a Foxborough", añadió.

"Con el nuevo año llega un nuevo desafío profesional y sorprendente. Gracias NERevolution por esta oportunidad de conocer la MLS y tus seguidores. Te veo pronto Boston. ¡Estoy listo! ¡Vamos Revs!", ha escrito el propio Kaptoum en las redes sociales.

Let's give @Kaptoum5 a warm welcome to the #NERevs!Past stops include appearances for @FCBarcelona and @RealBetis_en!