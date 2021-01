Diego Laínez, uno de los jugadores que más ha crecido en los últimos partidos del Betis, se mostraba satisfecho por el triunfo sobre el Sporting que permite a los verdiblancos seguir adelante en la Copa. El mexicano aprecia ahora muy buena dinámica en el equipo y augura éxitos pronto. “En 2021 el equipo está haciendo las cosas bien. Supimos interpretar el partido. El Sporting es un buen equipo que tiene buen manejo de balón. En la Copa hasta nuestro partido han salido siete equipos de Primera y pasar de ronda es algo muy bueno para el equipo que sirve para darnos confianza", indica.

Lainez se siente ahora bien después de un año y medio en el equipo. "Es el momento que más continuidad he tenido en el Betis, quiero seguir creciendo y partido a partido y estoy muy contento", puntualiza.

Por su parte, uno de los más felices era el canterano Rodri, exultante por su golazo. "He cogido el balón en tres cuartos y no me ha salido nadie hasta llegar al área. Es mi primer gol en partido oficial con esta camiseta y estoy muy feliz".

"Ya estuvimos en semifinales. Nos quedan tres partidos poco a poco se van consiguiendo las cosas. El equipo ni contra diez se ha acomodado. Hemos seguido.Este mes de enero hay muchos partidos, lo bonito es pasar eliminatorias, sacando partidos aquí y en la Liga", terminó.