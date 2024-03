Lopera, nostalgia infinita

Este pasado sábado 23 de marzo a las 23:41 fallecía Manuel Ruiz de Lopera. La noticia del adiós del ex presidente del Betis corrió como la pólvora por Sevilla hasta llegar al último rincón del mundo futbolístico. Las reacciones no se hicieron esperar.

Las redes sociales se inundaron de mensajes cargados de muestras de cariño hacia Don Manuel y, ayer, en el tanatorio de la SE-30, se sucedieron las visitas para dar el pésame a los familiares y despedir a una figura histórica de la entidad de Heliópolis.

Así, estuvieron presentes miembros del consejo que tuvo Lopera al frente del Betis, como Balbino de Bernardo, Manolo Castaño o Ángel Martín; entrenadores, como Paco Chaparro; el actual presidente de la Federación de Peñas Béticas, Juan de Dios Álvarez; ex jugadores, como Fernando, hoy en el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini; y entre los presentes también destacó la figura de José María del Nido Benavente, quien incluso escribió en el libro de condolencias. El ex presidente del Sevilla, con quien vivió intensos capítulos, resaltó la figura de Lopera. "La rivalidad entre Don Manuel y yo siempre ha existido, pero es una rivalidad sana, sevillana propia de Betis-Sevilla, Sevilla-Betis y hoy he venido a darle el pésame a su familia y a desearle el descanso eterno. Lopera, todo el mundo sabíamos cómo era, y todo el mundo sabe cómo soy yo. Esa rivalidad ha existido, pero Manolo intentó siempre dejar a su Betis a la altura de lo que él entendía y yo no tengo más que reconocimiento en el día de hoy", expresó Del Nido, que fue de los primeros en llegar por la mañana al tanatorio.

Posteriormente, al filo de las dos de la tarde, hizo acto de presencia una representación del Betis formada por el presidente, Ángel Haro; el vicepresidente, José Miguel López Catalán; el CEO de la entidad, Ramón Alarcón; y Joaquín Sánchez, quien tuvo unas palabras muy emotivas hacia Lopera. Unas declaraciones llenas de cariño y respeto hacia la figura del ex presidente, con el que vivió muchos capítulos: "Siempre es triste perder a un amigo y a una persona con la que has podido coincidir en tantos momentos. Que fue presidente mío en mi primera etapa y vivimos tantos buenos momentos. Estoy presente para darle el pésame a la familia. Ha sido una persona que dentro del Betis se le recordará toda la vida".

Mucho aprecio de la leyenda verdiblanca hacia el ex mandatario del club heliopolitano, al que no le guarda ningún tipo de rencor: "Yo tengo muchos defectos, pero no soy una persona rencorosa. Don Manuel ha sido una persona muy importante en mi vida. Por mi principio en el Betis y como persona le tenía mucho cariño y por eso es un día triste. Es una persona importante y es triste el fallecimiento".

Incluso, Joaquín reconoció que se le venían a la mente muchos recuerdos de Lopera y su padre, Aurelio, recientemente también fallecido: “Me acuerdo mucho de mi padre. En todos los recuerdos que se me vienen se junta mi padre. Estoy emocionado porque sé que él le tenía mucho cariño a mi padre y mi padre a él, y se me vienen muchos recuerdos a la cabeza”. Y también, muchas anécdotas vividas: "Me quedo la de mi último día como bético. Que me hizo a ir a Albacete. Pero ya te digo que abundan más las anécdotas bonitas que pude vivir con él. Muchas historias que guardaré en mi corazón con aquella etapa tan bonita que viví en el Betis cuando empecé".

Por su parte, Ángel Haro expresó lo siguiente: "Venimos a darle el pésame a la familia, mostrar nuestro respeto institucional. Estoy apenado lógicamente por la muerte de una persona que ha sido historia en el Betis". Ya durante la tarde continuaron las visitas a la sala 22 del tanatorio, donde el cuerpo de Don Manuel yacía junto a una camiseta de su Betis.