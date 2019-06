Dentro de la extensa rueda de prensa de despedida, Lorenzo Serra Ferrer ha explicado los motivos de su salida y las explicaciones que Haro y López Catalán le han dado.

De los argumentos que le han dado, Lorenzo Serra Ferrer destaca que las explicaciones del presidente y el consejero delegado no le han resultado convincentes, además de afirmar que sí hubo una pérdida de confianza en él cuando se mantuvo firme sobre la continuidad o no de Quique Setién en el banquillo bético.

Serra Ferrer, que conocía lo que la dirección del Betis le tenía reservado desde el 22 de mayo, ha dicho que le costó asimilarlo y ha pasado por momentos muy duros.

¿Qué ha pasado para que Serra se marche?

"Yo también a veces me he hecho esta pregunta, tanto al presidente como al consejero delegado. Me gustaría que me dieran una explicación del porqué. He venido y se ha hecho un buen trabajo, pero también es verdad que hay gente que ha colaborado. Los fichajes los hace el Betis. Todos trabajamos para el Betis. El Betis es el que ficha.

Toda esta situación creo que ha sido buena, más allá de que el mercado nos hubiera podido dar una oportunidad para completar esta plantilla, que creo que es sólida y fiable, y no solo lo digo yo. El entrenador Rubi lo primero que dijo fue que el Betis tiene un equipazo. El porqué, no lo sé, pero es cierto que una parte de pérdida de confianza ha habido cuando yo insistí en que el míster ya no aportaba el grado de fuerza y claridad para seguir creciendo y teníamos que buscar un posible sustituto. Aquí empezó esta situación.

Por una parte lo siento pero por otra parte es cumplir mi deber. Trabajo para el Betis y creo que debí hacer esto. Lo fácil hubiera sido que me alineara con esta idea de mantener al míster y nada más, a lo mejor también y yo hubiera continuado, pero… El escudo está por encima de todo, estoy de acuerdo, pero cuando decimos de todos quiere decir de todos".

Explicación del presidente y López Catalán

"La explicación no es convincente. No voy a dar detalles, pero la explicación no es convincente. La labor es que la plantilla sea sólida, compensada, polivalente, que el entrenador pueda usar estos jugadores y yo les he dado mi gratitud hacia ellos.

Estuvieron bien y brillantes, dimos el primer paso y después en la segunda temporada creo que hay una plantilla mejor, que hemos hecho partidos brillantísimos, dignos de repasar, pero también la irregularidad ha estado presente y la clasificación no miente después de 38 jornadas y la competición de la Liga es el reflejo. La explicación que me dan no se sostiene".

Duro golpe

"Es cierto que cuando se me plantea esto, que es el 22 de mayo, se me viene el mundo encima porque los razonamientos no me los creo y son razonamientos que no son verdad. Esta decepción se traduce en dolor, que va más allá porque también está la familia, que está identificada en todo lo que es el Betis y sufren. Sin duda lo he pasado mal".

¿Cuándo empiezan las desavenencias?

"Yo con el entrenador no he tenido ninguna desavenencia, siempre he sido respetuoso, tengo alma de entrenador aún y esto lo respeto mucho. Al entrenador hay que apoyarlo y respaldarlo. Y nunca entré a valorar una cosa o la otra. Estuve a su lado siempre, el primero que bajaba al vestuario era yo. Pero si es verdad que yo tenía, al igual que él tiene el poder de elegir a un futbolista para jugar o si va a seguir o no, mi responsabilidad es analizar al equipo y avisar dentro de lo posible a la comisión deportiva que aquella situación la veía que estaba un poco descendente, no manteníamos una cierta estabilidad.

Yo veía que estábamos en un tramo descendente, situación crispada con la afición y esto era un lastre y hándicap para los jugadores, para que jugaran con tranquilidad. La Liga no estaba cerrada aún al posible objetivo de competir en Europa y estaba cerca hasta conseguir la cuarta posición. Aquí estuvimos algo relajados y confiados y hubiéramos podido llegar fijo porque teníamos plantilla y capacidad en todos los aspectos. Y ya el último extremo después de perder con el Valencia aquí y el partido contra el Levante creo que aquello tenía que ser un punto de inflexión. Era lo que creía y lo que hubiera hecho".

Disparidad de criterio con Setién

"No sólo es un criterio de Lorenzo Serra. Toda la secretaria técnica, todos los componentes de la secretaria técnica piensan igual. Todo está evaluado por estas personas y en el consejo también. Esto se veía que la situación deportiva no tenía este punto fuerte y competitivo y fiable. Era evidente y después que también dentro del beticismo un malestar grande.

Esto es la consecuencia que hace que Josemi tome esta decisión en relación a apartarme a mis de las funciones que tenía. No las entendí muy bien esas decisiones, pero las acepto con resignación".