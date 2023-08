Luiz Henrique, baja dos o tres partidos por una distensión muscular

Luiz Henrique está de plena actualidad en el Betis. Se confirmaron los malos presagios tras ausentarse de los últimos entrenamientos: sufre una lesión muscular y estará de baja entre dos y tres partidos, con lo que todo apunta a que no retornará a los terrenos de juego hasta después del parón de principios de septiembre, ya en la quinta jornada. Una baja sensible este domingo ante el Atlético atendiendo al gran nivel que el joven de 22 años mostró el pasado domingo en Villarreal. Rodri apunta a ser su sustituto ante los colchoneros.

Confirmó la baja del brasileño Manuel Pellegrini en su rueda de prensa previa al partido en el Benito Villamarín. Pronto saltaba el nombre del joven extremo. Por su ausencia de los entrenamientos de este viernes y el sábado y por haber sido apartado de la selección olímpica brasileña mientras se investiga su presunta implicación en un amaño de apuestas: "Son dos temas que no tienen nada que ver, sufre una pequeña distensión muscular, lo revisó el doctor y tendrá que permanecer dos o tres partidos fuera, es posible que reaparezca tras la fechas FIFA. Respecto al otro asunto, no ha sido muy profundizado el tema, pero hay que esperar una investigación. Son dos hechos no ligados para nada".

Luiz Henrique iba a ser incluido en la lista de convocados para dos amistosos que la selección olímpica brasileña jugará en septiembre contra Marruecos, pero el seleccionador, Ramon Menezes, lo excluyó por el caso de apuestas. "También voy a decir la verdad. Luiz Henrique era un jugador convocado. Vamos a aguardar y ver. En las próximas horas, daré otro nombre" para sustituirle, dijo el preparador en una rueda de prensa.

Las noticias en torno a Luiz Henrique no paran ahí, ya que el Zenit de San Petersburgo ya le ha hecho llegar su interés en ficharlo, aunque la cifra de la que se habla, unos 25 millones de euros, no contentaría al Betis, que empezaría a hablar a partir de los 30.