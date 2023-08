Manuel Pellegrini: "Nos hubiera gustado estar con el plantel más completo"

Primera rueda de prensa de Manuel Pellegrini en las entrañas del Benito Villamarín en vísperas de un partido de la Liga 2023-24. Demasiados son los factores de distracción cara al importante encuentro ante el Atlético de Madrid, pero el experto preparador chileno ya se apresura a centrar el foco en el balón. "El equipo está entrenando bien, sabemos que el Atlético será un rival muy difícil y nos hubiera gustado estar con el plantel más completo, pero es lo que tenemos a día de hoy".

Incidía el preparador chileno en la merma bética ante el partido de este domingo: "No tenemos ni a Bravo ni a Carvalho, ni a Fekir, ni Luiz Henrique (baja para dos o tres partidos por una distensión muscular), ni a (los no inscritos) Bartra y Bellerín.... son seis jugadores importantes, bajas ante el plantel más poderoso, que esta año ha fichado a un séptimo delantero ya, aunque vamos a salir a buscarlos desde el primer minuto".

Al respecto, se le recuerda que también el Atlético tiene mucha bajas y de peso: "Expliqué las bajas nuestras y resalté el plantel del Atlético, no creo que le afecte mayormente, es el que tiene el plantel más fuerte del campeonato. A mí me da la impresión de que en esta temporada, veo al Atlético con una plantilla fortísima, a la par de Madrid y Barcelona. Lleva ya diez años con su entrenador y eso no es fácil en un club como el Atlético, su trabajo es espectacular, le ha dado una impronta.".

Cinco derrotas y un empate registra con su Betis ante el Atlético de Simeone: "No soy supersticioso ni atiendo a las estadísticas, no tienen una influencia en mí, creo en los jugadores que juegan mejor los días de partido, son los que se llevan el triunfo".

El reencuentro con el beticismo en los albores de una temporada siempre es especial: "Es una afición que creo que le debemos mucho como equipo, ha sido siempre un apoyo constante en momentos mejores y peores, se ha producido una mancomunión de sentimientos".

Se le recuerda que Juanmi está en Arabia ultimando su salida del club. "Se me había olvidado la baja de Juanmi también, es la séptima, si queremos ser un equipo competitivo tenemos que tener un reemplazante. ¿Bellerín y Bartra? No creo que puedan ya estar en la convocatoria".

Está agitado el capítulo de las ofertas y posibles traspasos. Pero Pellegrini no ve alterado el clima en el vestuario: "A ellos los veo muy tranquilos, todos sabemos la situación económica del club, pero están muy involucrados, que esto se mantenga hasta el 31 de agosto es muy negativo para todos los equipos. Necesitamos reemplazantes para todos los que salgan si queremos ser competitivos".

¿Y qué opina del tiempo que se está añadiendo a los partidos en esta Liga? "El tiempo efectivo es importante, son partidos cortos si no existiera, detrás del fútbol hay un espectáculo y mientras más se parezca a un juego mejor, castigaría a los simuladores y ampliaría el tiempo para acercarse al real. Si los jugadores ahora son más propensos a las lesiones es por la cantidad de partidos que hay, no por el tiempo añadido en los partidos.".

No considera al Atlético un rival directo: "Son rivales de seis puntos los que han estado peleando con nosotros los puestos de Europa League, hay otra competición, la Champions, que sólo tiene un puesto vacante para los otros 17, lo que no se debe perder es la ilusión de enfrentarse con ellos. Si no se consigue ganar, no se puede considerar un fracaso, eso sí".