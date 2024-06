Jardines del Guadalquivir: Una nueva oportunidad para una joya destrozada

Una de las mejores herencias de la Expo’92 ante una nueva oportunidad. La operación urbanística gestada por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para recalificar el Canal de la Expo para construir oficinas y hoteles conlleva la cesión a la ciudad de los Jardines del Guadalquivir, un espectacular vergel que se extiende paralelo al río entre la Barqueta y el Jardín Americano, con el que linda al Sur. Este regalo es, en realidad, un caramelo envenenado porque el espacio se encuentra en un estado de conservación bastante lamentable. Si bien el mantenimiento de la vegetación es bueno, no ocurre lo mismo con los caminos, las fuentes, los bancos, los monumentos, las farolas y restos de elementos que lo conforman. Un estudio encargado a raíz de la firma del convenio entre la Junta y el Ayuntamiento fija en 1,2 millones de euros la cantidad necesaria para que los Jardines del Guadalquivir vuelvan a lucir su mejor cara.

En la memoria de muchos sevillanos permanecerá el recuerdo de estos jardines por albergar, por ejemplo, la antigua Torre Banesto –de 92 metros de altura y con un mirador a 65 metros del suelo– que recibió más de 2.000 visitas diarias durante la Expo. Este emblema es hoy una triste sombra de lo que fue. Permanece cercado y en una situación de abandono deplorable a la espera de que alguien lo rescate del olvido para que vuelva a ofrecer las mejores vistas de la Cartuja y de la zona norte del casco antiguo. Sólo por la presencia de este mirador, los Jardines del Guadalquivir deberían volver a ser un espacio visitado a diario por sevillanos y turistas. Pero la realidad es bien diferente. Tampoco ayuda que para acceder por la puerta Norte, la que se encuentra detrás de la discoteca Antique, haya que atravesar un auténtico estercolero compuesto por cristales rotos y restos de botellonas. El interior de los jardines también ha sido usado como botellódromo durante mucho años, aunque en los últimos tiempos se ha intensificando la vigilancia y la limpieza, todo hay que decirlo. Durante la visita realizada por este periódico había varios operarios limpiando y adecentando el recinto, además de una cuadrilla de Lipasam actuando en el exterior.

Los Jardines del Guadalquivir están compuestos por un conjunto de espacios singulares que superan los 70.000 metros cuadrados, que se asoman al río a lo largo de casi un kilómetro. Son en su conjunto un proyecto de Jorge Subirana. Fueron creados como solución a la explanada delantera del Pabellón del Futuro de la Expo’ 92.

El recinto se compone a su vez de una serie de pequeños jardines, donde se conjuga la vegetación con las esculturas, fuentes y glorietas para el recreo y descanso de los visitantes. Estos jardines menores son: el jardín de los orígenes del suelo, el jardín acuático, el jardín de plantas aromáticas y medicinales, los jardines de las rosáceas, el jardín del descanso, salón del eje principal y el jardín de los juegos y distracciones. Por ejemplo, cuenta con un laberinto que hace las delicias de los más pequeños.

Reabierto tras una gran inversión en 2010

Al concluir la muestra universal los Jardines del Guadalquivir quedaron olvidados y así permanecieron hasta el año 2010, cuando se reabrieron tras 17 años de abandono. La actuación realizada entonces se encuadraba en el convenio suscrito entre la Junta de Andalucía con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), y contempló igualmente la adecuación del Jardín Americano y del Paseo de Ribera. Estas obras contaron con un presupuesto total de 8,5 millones de euros procedentes en un 70% de los fondos FEDER de la Unión Europea. En total, se regeneraron 26 kilómetros cuadrados, que van desde el Pabellón de la Navegación hasta el Puente del Alamillo, en los que se plantaron más de 30.000 plantas y 8.500 árboles nuevos.

En cuanto a los Jardines del Guadalquivir, se mantuvo la vegetación original en su mayor parte, como los rosales o los plataneros, incluyéndose palmeras en la avenida principal. En total, el espacio cuenta con más de 200 especies vegetales entre los que destacan algarrobos, encinas, alcornoques, chopos, fresnos así como arbustos y plantas ornamentales. Poco tiempo después, los Jardines del Guadalquivir volvieron a sucumbir al vandalismo, la dejadez y, por consiguiente, cayeron en el abandono de nuevo.

Una visita al recinto muestra un panorama bastante desolador. El conjunto de esculturas de destacados artistas internacionales se encuentra repleto de pintadas y falto de numerosas piezas. Las farolas no las corona ninguna bombilla, de las fuentes no sale agua y hay que estar muy pendiente de donde se pisa porque el estado de suelo deja mucho que desear. Los Jardines del Guadalquivir han sufrido también la okupación y es un lugar señalado en internet para practicar el cruising, encuentros sexuales entre hombres desconocidos.

El mal estado de las fuentes y esculturas

Un ejemplo de la dejadez endémica de este espacio es la escultura que representa el símbolo de la ciudad de Sevilla, el NO8DO, obra de la artista austríaca Eva Lootz. Desde arriba se puede contemplar con mayor claridad el estado de abandono del espacio. El lazo, como lo conocen muchas personas, se encuentra igualmente cubierto de pintadas. Triste metáfora de lo que acontece en el resto de la ciudad.

En unos jardines en los que el agua debería tener un protagonismo principal llama poderosamente la atención que las numerosas e importantes fuentes no funcionen. El elevado grado de deterioro impidió que se pudieran recuperar en la actuación del año 2010. Sin ellas, los jardines pierden buena parte de su atractivo original. Ejemplos son las fuente del Quinto Centenario o la Fuente de los pájaros, realizada por el artista italiano Ettori Spalletti y que es el hito final de una avenida repleta de fuentes que no funcionan. Ha perdido el surtidor de agua y el nivel de degradación es importante. Otra escultura destacada es la realizada por el danés Per Kirkeby. Su estado también es deplorable.

El informe técnico encargado par su rehabilitación

De cara a esa pretendida cesión a la ciudad, la dirección general de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha encargado un informe técnico que recoge todas las actuaciones que son necesarias para restaurar el conjunto de los Jardines del Guadalquivir. Este documento ha sido realizado por el Estudio Equs y lo firma el arquitecto Tomás Solano Franco. El informe técnico se basa en los siguientes criterios: el análisis de la situación actual de los elementos constructivos y pavimentos; detalles gráficos por sectores de la situación de los elementos constructivos y pavimentos, el análisis de las patologías de los elementos constructivos y pavimentos, la propuesta de intervención técnica de reparación de las patologías, la propuesta de intervención en los elementos vandalizados, desaparecidos y no reparables y la valoración estimada de las actuaciones propuestas.

Según este completo informe, el Ayuntamiento, si se completa la cesión, tendría que invertir 1.118.993, 60 euros en los Jardines del Guadalquivir para ponerlos a punto. De esta cantidad, 858.291,51 corresponden a intervenciones regenerativas necesarias en los 13 sectores en los que se divide el recinto.

Otros 330.702, 09 irían destinados a reparar los diferentes sistemas: saneamiento general, abastecimiento, red de agua bruta, red de distribución, red de filtrado de agua bruta, red de drenaje, instalación eléctrica y alumbrado, red de acometidas, sistemas de riego e iluminación y sistema de saneamiento de refrigeración.

El convenio entre la Junta y el Ayuntamiento contempla la cesión a la ciudad de dos viviendas valoradas en 1,2 millones de euros para que, tras su venta, el Consistorio pueda destinar ese dinero a recuperar este espacio histórico de la Expo.