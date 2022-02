La lista de los edificios, espacios públicos y jardines de la Expo incluidos en el catálodo de protección

El Ayuntamiento de Sevilla protegerá con un catálogo 24 edificios y espacios libres de la Cartuja, legado del del 92. El inventario de elementos que ya estaban incluidos en el catálogo periférico del PGOU se amplía para conservar este patrimonio e la isla de la Cartuja e incluye como novedad cinco avenidas y tres jardines con elementos arquitectónicos.

Entre los bienes protegidos se encuentra el monasterio de Santa María de las Cuevas, que fue declarado monumento histórico-artístico en 1964 y actualmente tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC). Fue en 1983 cuando la Junta de Andalucía encargó el proyecto de restauración y rehabilitación del recinto y, tres años después, comenzaron las obras con vistas a la Expo del 92. En el año 1989 se creó el Conjunto Monumental de Sevilla, con la misión de tutelar el monumento al mismo tiempo en centro de investigación y difusión cultural. Las obras de rehabilitación llevadas a cabo, con motivo de la Muestra Universal, dotaron al inmueble de unas instalaciones expositivas sin precedetes y que supusieraon una etapa nueva en la historia del monumento.

El recinto acoge hoy diversas dependencias, entre otras, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que se ubica en las áreas de las naves industriales, la sede universidad Internacional, Administración del Conjunto Monumental y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, como institución más relevante.

Once pabellones y cuatro edificios singulares

El pabellón de Francia, que fue sede de empresas como la Fundación Vitorio & Lucchino, Alestis Aeroespace y ahora El Cubo, un espacio de innovación para emprendedores.

El pabellón de España, que fue aprovechado por Isla Mágica pero se destruyó parte del Lago de España y el paseo.

El Teatro Central, gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales que abierto y con una programación continua que lo convierte en referente cultural en la ciudad.

El pabellón de Finlandia, actual sede de la Fundación Fidas, perteneciente al Colegio de Arquitectos de Sevilla, que lo ha restaurado recientemente, cambiando las maderas del edificio Quilla, y que es un claro referente arquitectónico en la isla.

El World Trade Center (WTC). La sociedad que le había dado el nombre dejó el edificio en el año 2000, aunque así se sigue conociendo popularente. Y hoy alberga oficinas.

El pabellón de Hungría ya fue restaurado, se creó un pequeño museo de la energía viva que cerró y actualmente está abandonado y en un deficiente estado de conservación, a pesar de que es uno los edificios que figuraba ya en el Catálogo de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

El pabellón de la ONCE, que hoy es sede, entre otros organismos, de la Fundación ONCE.

El pabellón de la Navegación, convertido en un equipamiento cultural-educativo, un museo interactivo, que incluye la Torre Schindler, visitable y desde donde se obtienen unas de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.

El edificio REDESA (Red Eléctrica) es un referente arquitectónico, abstracto y atemporal en la isla.

Torre Triana es el mayor edificio administrativo de la Junta de Andalucía, está inspirado en el castillo de Sant Angelo de Roma y también entra en el catálogo.

El pabellón de Chile es uno de los más interesantes, pertenece a una empresa y ha pasado por varios usos.

El pabellón de Italia concentra la sede de numerosas empresas tecnológicas del parque Cartuja.

El pabellón de Europa es, sin duda, un icono cedido por la UE a Sevilla y que se recuperó en el 20 aniversario de la Expo.

El pabellón de Andalucía Sede de la RTVA. Combina el mármol blanco on un cilindro revestido de cerámica inspirado en las almenaras musulmanas, sin duda, otra referencia arquitectónica de la isla.

El pabellón de Canadá Uno de los más visitados en el 92, todavía se recuerdan sus largas colas. Hoy es la sede de la EOI, negocios y acoge también el Teatro Nissan Cartuja.

Ocho espacios públicos con sus iconos

A estos edificios se suman también en el catálogo otros espacios públicos. Es el caso de cinco avenidas, grandes espacios abiertos concebidos así en la Expo del 92: la avenida del Agua (Tomas Alba Edison), que incluye un graderío al aire libre y un acueducto que se han integrado en las obras del proyecto Cartuja Qnat, que creará un oasis en la isla, una transformación que también ha pesado para contar con este espacio dentro del catálogo.

La avenida de Europa (Isaac Newton) también se protegerá con elementos como las Torres de Tela, la fuente monumental de la plaza azul y la escultura titulada 'Europa en el Corazón'.

En la avenida de las Palmeras (Marie Curie) se encuentran también iconos de la Expo que estarán en el catálogo, como la fuente y la esfera bioclimática y el palmeral.

En la avenida del Ombú (Albert Einstein) serán igualmente elementos protegidos la pérgola mirador, y la fuente surtidor.

Y en la avenida de los Arces (Charles Darwin) se protegerá igualmente el conocido como muro de agua.

En cuanto a los jardines que formarán también parte del catálogo de la Expo están los Jardines del Guadalquivir, que se reabrieron 18 años después de la Expo tras una regeneración en la que se invirtieron 8,5 millones y la plantación de 30.000 plantas. Y donde hay elementos de interés como la escultura 'No me ha dejado', el estanque, el mirador, varias fuentes ornamentales y glorietas con esculturas, el estanque del jardín acuático, pérgolas y la Torre Banesto. El deterioro no se ha frenado en estos años.

El Jardín Americano es una joya botánica que ha sufrido muchas pérdidas también. Reabrió tras una intensa reforma en 2018. Y, aunque figura en el Catálogo General del Patrimonio desde 2009, su estado sigue siendo deficiente. En él está el umbráculo y las cascadas.

El Jardín de la Cartuja cupa el antiguo huerto de los monjes cartujos y es un espacio verde ahora protegido que pasa algo desapercibido. En él se encuentran numerosos elementos de interés, como fuenes y esculturas varias, algunas tan curiosas como la denominada 'Una casa para el viento', 'House of de many worlds', 'Kuwait da gracias al mundo', 'Mil veces dócil' y una estructura astronómica.