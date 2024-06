Germán Pezzella, baja en el Betis para el primer tramo de pretemporada

Germán Pezzella y Guido Rodríguez están presentes en la lista definitiva de Lionel Scaloni para disputar la Copa América. Aunque los dos jugadores béticos se han convertido en figuras inamovibles durante los últimos años con la albiceleste, los problemas físicos les habían situado como incógnitas de cara al torneo, pero finalmente formarán parte de la expedición argentina.

El central de Bahía Blanca todavía no se había conseguido recuperar de la fractura que sufrió en un dedo del pie a finales de temporada con el Betis, mientras el pivote atravesó un proceso febril que le impidió participar en varias sesiones preparatorias para el campeonato. Sin embargo, pese a ello, Scaloni ha optado por mantenerlos y contar con sus servicios, como ya hiciera en el Mundial de Qatar y en la anterior Copa América.

Pezzella, ausencia en Austria

Las fechas en las que se jugará la Copa América descartan prácticamente la presencia de Germán Pezzella en el primer stage de la pretemporada del Betis, que será en Austria, pues la fase de grupos no finaliza hasta el 2 de junio y el central argentino tendrá unos días de vacaciones cuando finalice el periplo de la albiceleste en el torneo. Los cuartos de final están programados del 4 al 6 de julio; las semifinales se jugarán el 9 y 10 de julio; y la final está programada para el 14 de julio.

Por otro lado, el caso de Guido Rodríguez es diferente, puesto que a partir del 30 de junio finaliza su contrato en Heliópolis y dejará de pertenecer al club verdiblanco. "Con Guido lo veo complicado, porque hicimos en su momento una oferta de renovación y no hubo respuesta. Siendo ahora un jugador libre tendrá opciones interesantes. Ha sido un gran profesional en el Betis, pero el mercado es el que es. Si Guido no encontrara equipo y llamara a la puerta..., pero planificamos pensando en su no continuidad", reconoció el presidente Ángel Haro en una comparecencia reciente.

La lista completa de Argentina

Porteros: Emiliano Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Defensas: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso.

Delanteros: Ángel Di María, Lionel Messi, Valentín Carboni, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.