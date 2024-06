Andrés, Fernando, Camilo y Moisés, cuatro nuevos sacerdotes para Sevilla

Andrés Rodríguez (30 años), Fernando Martín (28), Camilo Castillo (26) y Moisés Benavides (26) son desde este sábado nuevos sacerdotes de Sevilla. La Iglesia sevillana crece y como prueba las nuevas ordenaciones religiosas que este sábado ha presidido el arzobispo José Ángel Saiz en la Nave del Crucero de la Catedral de Sevilla. Los dos primeros pasan al sacerdocio tras ser diáconos del Seminario Metropolitano, mientras que Camilo y Moisés han recibido su formación en el Redemptoris Mater, perteneciente al Camino Neocatecumenal.

Los cuatro jóvenes coinciden en vivir estos momentos con alegría y cierto nerviosismo. No en vano, reconoce Camilo, "se trata del acontecimiento más importante de mi vida". Por su parte, Fernando asegura sentirse "abrumado" por el don que Dios le confía. Al igual que Moisés, que dice estar "sobrepasado". "Veo que Dios me llama a algo que no controlo, sino que es un don que Él te da". "Pero sobre todo con mucha alegría de poder formar parte del mismo sacerdocio de Cristo", insiste Andrés.

En efecto, la de este sábado es una de las celebraciones más esperadas del calendario diocesano. Como monseñor Saiz ha afirmado en su homilía, los nuevos sacerdotes han sido "ungidos y enviados para anunciar la buena nueva a los pobres, para curar los corazones desgarrados, para proclamar la libertad a los prisioneros, para consolar a los afligidos". Más adelante, y dirigiéndose a los cuatro ordenados, ha destacado que "no hay nada comparable al conocimiento de Cristo Jesús; no hay nada comparable a la llamada para estar con él y ser enviado a predicar". "El Señor Jesús llamó a los doce, llamó a Pablo, y os ha llamado también a vosotros", añadió.

En esta línea, les ha recordado que la predicación será una tarea permanente en su ministerio sacerdotal, para lo que se requiere "lectura, estudio, meditación asidua de las Sagradas Escrituras para que transformen vuestra vida y para que vuestra predicación sea coherente y creíble".

En su homilía, el arzobispo de Sevilla ha subrayado la importancia de la Eucaristía en el camino de fe de un creyente. "Es centro y cumbre de la vida de la Iglesia y del ministerio sacerdotal", ha afirmado. Al respecto, ha reflexionado sobre "el contexto social y cultural que nos toca vivir”, que ha calificado como "complejo y sujeto a una evolución continua". Les ha pedido que se entreguen “hasta el extremo, dar la vida como el Señor”, pero sabiendo priorizar, "buscando siempre la voluntad de Dios, y no descuidando la oración ni la formación permanente".

La misa se desarrolló ya con los nuevos sacerdotes junto al arzobispo en la mesa del altar, que celebrarán sus primeras misas a lo largo de los próximos días. Mañana domingo será el turno de Fernando Martín y Moisés Benavides, ambos a las doce del mediodía en la capilla del Seminario Metropolitano de Sevilla y la Parroquia de San Juan Bautista, de las Cabezas de San Juan, respectivamente. El lunes, a las ocho y media de la tarde, oficiará su primera Eucaristía Andrés Rodríguez. Será en la Parroquia de San Martín de Tours, de Bollullos de la Mitación. Y la Parroquia Santa María la Mayor, de Pilas, acogerá la primera misa de Camilo Castillo, el viernes 21 de junio, también a las ocho y media de la tarde.