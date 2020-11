Luz para la ciudad deportiva del Betis

El Betis ya tiene en sus planes a corto plazo recuperar el proyecto de la nueva ciudad deportiva de Dos Hermanas. El ambicioso proyecto realizado por el consejo de administración, que fue presentado a los accionistas en la última Junta General, sufrió un frenazo debido a la pandemia de la Covid-19 y también a las dificultades que ha tenido la entidad para cerrar el balance económico de la temporada 19-20 y presentar el presupuesto para la actual. Pero el club ha encontrado una vía con la petición de fondos europeos, que servirían para financiar buena parte del proyecto.

"No hemos olvidado la ciudad deportiva, que sigue siendo un elemento importante de la apuesta por la cantera. Ya tenemos unos fondos reservados para poder utilizar con un préstamo a largo plazo, fondos europeos, y aquí ha tenido que ver la apuesta que ha hecho el Betis con la plataforma Forever Green porque son préstamos que deben emplearse para infraestructuras, sostenibilidad y transporte sostenible. Hemos podido encajar ahí estos fondos y ya están reservados", aseguró el presidente, Ángel Haro, en su comparecencia en la televisión del club. "Antes de acometer la inversión, queremos tener un poco más de visibilidad económica. Lo haremos en breve plazo, en no más de un año espero que tengamos movimientos, pero no nos hemos olvidado de la ciudad deportiva, sigue siendo un elemento muy importante para nosotros y es apostar de verdad por la cantera", añadió el dirigente.

Precisamente, el Betis presentó a finales de octubre, en un evento conjunto con LaLiga, su iniciativa de Forever Green, que es una plataforma para que otras empresas se unan para ayudar a un planeta mejor y luchar contra la crisis climática siendo más sostenibles. A través de esta iniciativa, la entidad heliopolitana ha podido conseguir fondos europeos que le permitirán financiar a bajo coste aproximadamente un 70% de los 30 millones de euros presupuestados para la nueva ciudad deportiva. "El Betis quiere ser el club más sostenible del planeta. O ser el club más verde. Éramos verdes ayer, somos verdes hoy y queremos seguir siendo verdes siempre. Esto no se debe a una moda o tendencia del club por posicionamiento de marca, sino a una visión del club", explicó el propio Haro en esa presentación.

Tras los retrasos acumulados en el proyecto, que se empezó a negociar en 2018 y que fue firmado en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en febrero de 2019, el Betis quiere ahora darle un acelerón que le permita recuperar el tiempo perdido. En los primeros planes presentados por el Betis, la idea es que en este 2020 la cantera ya se hubiera trasladado en parte a la nueva ciudad deportiva, pero las dificultades que se fueron encontrando en el camino, sobre todo de tipo económico, llevaron a paralizar un proyecto que quería poner al club a la altura de los mejores equipos europeos.

"Ubicada en un enclave muy bien conectado con las principales vías de comunicación del área metropolitana, la nueva ciudad deportiva se edificará en varias fases. La primera contará con ocho campos de fútbol-11, dos campos de fútbol-7, dos campos de entrenamiento específico, graderíos cubiertos y un edificio multidisciplinar", explicó el Betis hace justo un año cuando presentó su plan. "Una vez ejecutadas todas las fases, la ciudad deportiva contará con quince campos de fútbol-11, tres campos de entrenamiento de porteros, campo multiusos, edificio multiusos, un mini Villamarín –con capacidad para unos 8.000 espectadores y en el que está previsto que jueguen el Betis Deportivo y el Betis Féminas–, pistas de tenis y pádel, un edificio administrativo, una nueva residencia para la cantera con capacidad para cien jugadores y un club social bético".

"Todo ello con diferente zonificación para simbolizar con sus estratos la ascensión de categorías, desde prebenjamines hasta profesional. Así, en la zona cantera se ejercitarán prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles y féminas. En la zona profesional 1, cadetes y juveniles. Ya en la zona profesional 2 se ubicarán el Betis Deportivo y el Féminas. Habrá igualmente una zona específica para los equipos de la escuela de fútbol de la Fundación Real Betis", añadió el club verdiblanco sobre ese ambicioso proyecto, que ahora vuelve a estar en la primera línea del consejo de administración.