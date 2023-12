Mateu Lahoz: "A mí no me faltó al respeto Canales, tengo la conciencia súper tranquila"

El ex árbitro Antonio Mateu Lahoz, actualmente dedicado de lleno a sus labores televisivas en Movistar, donde en ocasiones opina incluso más del juego que del arbitraje en sí, no tuvo inconveniente en valorar la decisión judicial que absuelve al ex bético Sergio Canales de la sanción por las palabras que dijo tras un partido sobre su expulsión en Cádiz. "Me alegro mucho de lo que ha salido hoy de Canales", apuntó inicialmente Mateu Lahoz.

El ex árbitro, presente por sus obligaciones televisivas en la Liga de promesas que organiza la patronal futbolística, comentó concretamente lo siguiente: "Me alegro mucho de lo que ha salido hoy de Sergio Canales, lo expulsé por dos protestas. Le saqué una amarilla y le dije repetidamente durante unos segundos que si seguía protestando se iba a ir. Si le han dado la razón es porque hoy en día no podemos coartar la libertad de expresión de una persona. En este caso él podía pensar que la expulsión era premeditada, pero a mí no me faltó al respeto porque yo tengo la conciencia súper tranquila".

Mateu Lahoz, uno de los árbitros del XVII Torneo Internacional LaLiga FC Futures de Maspalomas, atendió a los medios de comunicación tras dirigir el Real Madrid-Sevilla (1-0). "Fueron dos protestas que no tenían ningún sentido, podéis pensar que podría haber tenido más paciencia teniendo en cuenta que era el minuto 97, pero eso mismo pensé yo en ese tipo de jugada", explicaba el ex árbitro.

"Ojalá los árbitros también se puedan explicar y ojalá en la Supercopa y en la jornada 20 de Liga podáis entendernos un pelín mejor. Yo creo que deberíamos haber dado algún paso antes. Hay que dar transparencia total porque no hay nada que esconder. Estamos todos en la misma familia y a todos nos interesa que le vaya bien al fútbol, que es nuestra pasión. Los árbitros queremos dar el protagonismo a los jugadores y no queremos equivocarnos, pero si nos equivocamos, que nos entiendan porque somos humanos. Pero nunca habrá mala fe", seguía con sus explicaciones con un tono de mucha naturalidad Mateu Lahoz.