La Justicia ordinaria dictamina a favor de Canales en el caso de Mateu Lahoz y la Federación Española

El tiempo pasa y la actuación de los tribunales ordinarios se encarga de poner justicia en algunas situaciones que no admiten ningún tipo de discusión. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid le ha dado la razón al ex futbolista del Betis Sergio Canales en su pleito para anular la sanción de cuatro partidos con la que fue castigado a raíz de unas declaraciones televisivas sobre la expulsión que sufrió en Cádiz algunas semanas antes a cargo del ex árbitro Mateu Lahoz.

El citado tribunal entiende que quedaron vulnerados los principios de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia de Canales, motivados por un error de expresión e interpretación en las declaraciones del jugador.

La génesis de los hechos tiene lugar en octubre de 2022 en el partido de la pasada temporada entre el Cádiz y el Betis en el que Canales fue expulsado por protestar a Mateu Lahoz al ver dos tarjetas amarillas prácticamente consecutivas cuando el tiempo de juego estaba a punto de cumplirse. Meses después, en marzo de 2023 en los micrófonos de Movistar después de un partido contra el Valladolid dirigido por el propio Mateu Lahoz, Canales comentaba que "aunque soy capitán, hoy no iba a hablar con él. Creo que la expulsión en Cádiz estaba predimitada. Ni siquiera protesté", comentó Canales ese día con su error textual en la expresión predimitada.

La sanción

El Comité de Competición entró de oficio en las declaraciones de Canales y decidió sancionarlo con cuatro partidos por esas palabras. El futbolista cántabro, que acababa de salir de una lesión, cumplió uno de ellos y se puso en las manos del Betis para que éste decidiera recurrir ante los tribunales ordinarios después de acudir a las instancias deportivas y que éstas rechazaran esas vías, aunque aplazando la sanción.

En la resolución del Comité de Competición para castigar a Canales con cuatro partidos se apuntaba que "la atribución de la premeditación al colegiado cuestiona de manera evidente su imparcialidad y honradez al imputársele una suerte de actitud fraudulenta al adoptar la decisión".

La justicia ordinaria sí admitió a trámite el recurso y eso fue incluso criticado en su día por el otrora presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. En un desayuno de trabajo en Sevilla, Rubiales comentó que "no hay nada contra" el Betis, a pesar de que el club había alzado recientemente la voz por lo que considera que son perjuicios arbitrales y de que haya ido a la justicia ordinaria a defender sus intereses" en el caso de la sanción a Canales. El dirigente federativo se refería incluso a que se creaba un precedente de desigualdad respecto a otros clubes al acudir a la justicia ordinaria.

El entonces capitán bético basó su recurso en que no pronunció la palabra "premeditada", sino que dijo un término "ininteligible" y que "lo que pretendía decir era que había sido sancionado de manera precipitada (las dos tarjetas fueron muy rápidas y no me dio tiempo a hablar con él), considerando que afirmar que el árbitro se precipitó, entraría dentro de los límites de la libertad de expresión", algo que acreditó con vídeos de declaraciones hechas en días posteriores.

Apelación rechazó estos argumentos, por la difusión de las declaraciones de Canales en un medio de comunicación, porque la denuncia remitida por el director de seguridad de la RFEF que originó el expediente transcribe el término "premeditada" y son la base para considerarlas como infracción grave según el artículo 106.

Defensa de Ángel Haro

El primero de los cuatro partidos de sanción tuvo lugar en el Metropolitano y el Betis cayó allí, sin Canales, por 1-0, pero el 3 de abril el club anunció que iba con todas ante la justicia ordinaria. "Iremos al TAD y donde tengamos que ir", había comentado días antes el presidente, Ángel Haro ante los medios de comunicación en la ofrenda floral al Cristo de la Misión en la parroquia de San Antonio María Claret.

"Me parece un disparate de decisión, injusta. El ente federativo se ceba con un jugador, es una decisión totalmente desproporcionada. El daño que causa Sergio no es proporcional al castigo y sentimos que se produce un agravio comparativo con jugadores de equipos con más poderío económico. La sanción pivota sobre el uso de la palabra premeditado. Le han dado un uso torticero a esa expresión. Iremos al TAD y a donde tengamos que ir". Ésas fueron las palabras de Haro.

La nota informativa que confirmaba la vía de la justicia ordinaria se daba a conocer por parte del Betis el 3 de abril. Se insertaba en las redes sociales y se apuntaba que "seguimos contigo, Sergio".

La alegría de Canales

Actualmente en fase de recuperación de una lesión, Sergio Canales ha acogido con gran alegría la noticia de la resolución judicial. Desde México, el futbolista del Rayados de Monterrey consideraba que "siempre he dicho que mi comportamiento con los árbitros dentro y fuera del campo ha sido ejemplar, mostrándoles el máximo respeto durante toda mi carrera como futbolista. Así ha sido desde que debuté en 2008 y así sigue siendo ahora en la liga mexicana. Por eso, me siento feliz de que se haya hecho justicia. Mi conciencia siempre ha estado muy tranquila porque sé que no he cometido ningún error en el trato al colectivo arbitral. De haberlo hecho, habría pedido perdón de inmediato. Por último, quiero agradecer al Real Betis Balompié, a mi agencia Best Of You y a Laffer Abogados que hayan luchado por mi hasta las últimas consecuencias. Gracias, de verdad".

Con la decisión judicial se anulan tanto los tres partidos pendientes como la multa de 601 euros que le había sido impuesta a raíz de sus declaraciones.