El Betis recurrirá ante Apelación la sanción de cuatro partidos a Canales

El Betis recurrirá ante el Comité de Apelación la sanción de cuatro partidos de suspensión que el Comité de Competición ha impuesto este miércoles a su jugador Sergio Canales, por unas declaraciones efectuadas el pasado 18 de febrero tras un partido ante el Valladolid sobre una expulsión recibida en otro disputado el 19 de octubre en el Nuevo Mirandilla de Cádiz.

Ante esta decisión de Competición, el club sevillano anunció en la tarde de este miércoles a través de sus redes sociales que "recurrirá ante el Comité de Apelación de la RFEF la sanción de cuatro partidos impuesta", además de mostrar el apoyo de la entidad al futbolista cántabro: "Estamos contigo, Sergio".

Canales tras ese partido jugado en el Benito Villamarín ante el Valladolid (2-1), que dirigió el árbitro Mateu Lahoz, se refirió a este colegiado valenciano en referencia a una expulsión por doble amarilla con la que lo castigó en Cádiz cuatro meses antes.

En su resolución de este miércoles, Competición señala que en sus declaraciones a una cadena de televisión Canales dijo textualmente: "... y hoy pues sí que es verdad que es algo diferente, no, al final es verdad que soy el capitán y tengo que muchas veces que (...) con el árbitro y en este caso ya había dicho que no lo iba a hacer porque siento que no corresponde y al final, creo que esa vez esa expulsión desde mi punto de vista la tenía premeditada".

El Comité de Competición, en su escrito, recuerda que "contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al que se reciba la notificación".