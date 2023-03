Haro: "Iremos al TAD y a donde tengamos que ir"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha atendido a los medios de comunicación tras la ofrenda floral que el club verdiblanco ha realizado al Cristo de la Misión en la parroquia de San Antonio María Claret. El presidente ha sido muy claro a la hora de analizar la sanción de cuatro partidos a Canales y le desestimación de Apelación del recurso presentado.

Castigo a Canales

"Me parece un disparate de decisión, injusta. El ente federativo se ceba con un jugador, es una decisión totalmente desproporcionada. El daño que causa Sergio no es proporcional al castigo y sentimos que se produce un agravio comparativo con jugadores de equipos con más poderío económico. La sanción pivota sobre el uso de la palabra premeditado. Le han dado un uso torticero a esa expresión. Iremos al TAD y a donde tengamos que ir".

Agravios comparativos

"Esa pregunta hay que hacérsela al Comité de Competición, al de Integridad y a Rubiales. Él dirá que son organismos independientes. Vemos a jugadores que insultan a los árbitros y se quedan sin sanción".

Camino a seguir

"Estamos en el TAD para pedir la cautelar. Si tenemos que llegar a la justicia ordinaria, lo haremos. Queremos que nos traten igual que a otros equipos".

La reacción de las aficiones

"Se ha producido de forma automática una reacción de rubor. Están pasando cosas muy relevantes que sí ponen en duda la honorabilidad de los árbitros, y no entrar en un debate semántico. La Liga se pone en tela de juicio, en cuanto a la arbitrariedad de la toma de decisiones. Es una sanción muy grave y el hecho no lo es. No creo que sea un tema de molestia porque el Betis pelee por la Champions".

Mateu en el VAR en el Metropolitano

"No es especialmente grave. Lo grave son los cuatro partidos de sanción a Canales. Hará un buen trabajo, es más anecdótico".