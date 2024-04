La previa del derbi sevillano Betis - Sevilla | Sin dramatismo, pero el cainismo es igual

Derbi número 106 en Primera División, 141 si se suman todos los disputados en las diferentes categorías nacionales, y tanto el Real Betis Balompié como el Sevilla Fútbol Club llegan con rachas de triunfos abiertas, aunque en unas circunstancias completamente diferentes en cada caso. El estadio Benito Villamarín es la sede esta vez del partido de los partidos para esta bendita ciudad que responde por Sevilla y que tiene sus afinidades futboleras radicadas en los barrios de Heliópolis y Nervión, aunque después existen torcedores de ambas entidades hasta en el último rincón de la misma.

¿Por qué son las circunstancias tan diferentes en cada caso? Muy fácil, el Betis, sin alcanzar tampoco el sobresaliente, al menos de momento, se ha entretenido en hacer las cosas muchísimo mejor que el Sevilla a lo largo de todo el campeonato liguero y la mejor prueba de ello es que arriba con 11 puntos más en su casillero clasificatorio cuando sólo restan seis jornadas para que se finiquite el torneo liguero.

Los datos no mienten e indican que la escuadra de Manuel Pellegrini ocupa actualmente la séptima posición de la tabla, lo que le permitiría jugar la fase previa de la Conference League, mientras que el equipo que ahora entrena Quique Flores era el duodécimo antes del arranque de la fecha liguera número 33. Los verdiblancos contabilizan 48 puntos, fruto de 12 triunfos, 12 empates y 8 derrotas. Los blanquirrojos disponen de 37 unidades con 9 victorias, 10 igualadas y 13 partidos perdidos.

Distancia Los verdiblancos tienen 11 puntos más y eso indica que han sido mejores hasta ahora

Está claro que el año liguero de los béticos ha sido mucho mejor que el protagonizado por los sevillistas. No en vano, éstos comenzaron con José Luis Mendilibar en su banquillo y después tuvieron a un Diego Alonso, precisamente su entrenador en el derbi de la ida, que no fue capaz de ganar ni uno solo de sus partidos en el torneo de la regularidad. Igual de verdad es que actualmente las circunstancias han cambiado bastante.

Peleas muy diferentes

El Betis llega a este compromiso metido de lleno en su pelea por repetir de nuevo en competiciones europeas, a ser posible en la Liga Europa, aunque para eso deberá superar a la Real Sociedad, que actualmente está a sólo tres puntos con un choque más disputado. El Sevilla, en cambio, arriba después de respirar hondo con sus tres triunfos consecutivos en las últimas jornadas. Esto ha provocado que el descenso sea ya prácticamente algo imposible cuando era algo que llegaron a temer de veras todos sus seguidores tras la última derrota contra el Celta.

Esta reacción de los nervionenses provoca que el dramatismo sea mucho menor, pero no por ello carecerá de intensidad este derbi número 106, en absoluto. Los anfitriones quieren sacarse la espina de los resultados que no han sido positivos en este tipo de encuentros de máxima rivalidad y el mayor interesado en ello tal vez sea un Pellegrini que sólo logró el triunfo en la cita por la Copa del Rey. Aunque tampoco fue un premio menor, pues después llegaría el momento de celebrar el título en el Estadio de la Cartuja.

Isco y Sergio Ramos

Son los alicientes con los que se presenta el encuentro en lo colectivo, en lo individual también los tiene y bastantes, además. Los dos protagonistas principales en las vísperas son dos futbolistas de una calidad excelsa que fueron compañeros durante muchos años en el Real Madrid. Se trata, por un lado, de Isco, la principal figura de este Betis, al que maneja con precisión desde su posición de mediapunta, aunque la realidad es que aparece por cualquier lado. Por el otro, llama la atención el retorno de Sergio Ramos a este tipo de derbis de su ciudad. El camero no pudo estar en la ida debido a que salía de una lesión y se quedó en el banquillo de los suplentes. Ahora es una parte fundamental para que el entramado defensivo montado por Quique Flores haya sido básico para que los suyos salieran de esa situación tan angustiosa por la que atravesaban.

Los acompañantes Isco y Sergio Ramos serán los actores principales, pero también Ayoze, Fornals, Bakambu, En-Nesyri, Isaac o Ocampos pueden reclamar ese rol de protagonista

Aunque Isco tiene más trascendencia en el fútbol de ataque debido a su posición, será interesante comprobar cuál de los dos ex madridistas tendrá más preponderancia al finalizar los noventa minutos. El Betis cuenta con elementos que pueden desequilibrar en las posiciones más avanzadas a través de su dominio del balón, pero también el Sevilla, pese a su juego mucho menos brillante, cuenta con bazas en esa parcela atacante, pues tanto En-Nesyri como Isaac son capaces de crear muchísimo peligro y en cada cita tienen tres o cuatro ocasiones clarísimas de gol. Es una obviedad que la efectividad de unos y otros puede ser una de las claves a la hora de la resolución del choque.

Árbitro con experiencia... en expulsar

También será un elemento fundamental el control de las emociones. Tanto Pellegrini como Quique Flores han hecho especial hincapié en ello y no se puede olvidar que en el único partido de la máxima rivalidad sevillana que dirigió el encargado de impartir justicia, el murciano Sánchez Martínez, tres futbolistas se fueron a las duchas antes de tiempo al ver tarjetas rojas. Primero se marchó el sevillista Montiel y después siguieron el mismo camino los béticos Fekir y Borja Iglesias. Está claro que el elemento árbitro, con su particular estilo hierático y mandón, no provoca mucha confianza ni en unos ni en otros, pero deberán lidiar con ello.

La última cuestión es los 50.000 enfervorizados béticos que tratarán de conducir a los suyos hasta el triunfo. Es evidente que siempre es un factor favorable el hecho de jugar en casa, pero a lo largo del siglo XXI los sevillistas han tenido muchos resultados a su favor en sus visitas al estadio Benito Villamarín. Existen algunas dudas en las alineaciones de ambas escuadras, más en el lado nervionense por las lesiones de Gudelj y Óliver Torres, pero una cosa es la más segura de todas, jugarán once contra once y a partir de ahí a ver quién es capaz de llevarse el triunfo en este derbi número 106. Poco antes de las once de la noche se conocerá el desenlace.