En defensa de Canales

El futbolista del Betis Sergio Canales se perderá el encuentro de mañana en el Metropolitano, después de que el Tribuna Administrativo del Deporte (TAD) desestimara el recurso presentado por el club verdiblanco tras conocer antes que el Comité de Apelación había rechazado sus alegaciones por la sanción de cuatro partidos impuesta al cántabro el pasado miércoles por Competición.

A partir de ahora, a la entidad de Heliópolis le queda la vía de la justicia ordinaria, pero de cara al domingo no tiene ya margen de tiempo para ello de cara a que haya una resolución antes del encuentro. Así, a partir de ahora, los rectores verdiblancos valorarán sus opciones y tomarán una decisión al respecto.

Ayer por la mañana se conoció que Apelación había desestimado el recurso presentado por la defensa del Betis, que se fundamentaba en que el centrocampista no había dicho la palabra "premeditada" y que sus declaraciones entrarían "dentro de los límites de la libertad de expresión". Sin embargo, en referente a que Canales no dijo la palabra "premeditada", Apelación consideró que eso está probado: "Obra en el expediente administrativo el archivo de video que recoge las manifestaciones efectuadas por el jugador expedientado a la cadena de televisión DAZN a la finalización del encuentro, por lo que este Comité de Apelación debe considerar como plenamente probado la existencia de las declaraciones y la difusión de tales declaraciones a través de un medio de comunicación".

Apelación ve también en las palabras del santanderino un ataque al colectivo arbitral

Continuó Apelación argumentando que "a pesar de los loables esfuerzos argumentales desplegados por la recurrente, este Comité de Apelación, tras haber visionado en reiteradas ocasiones el video que recoge las manifestaciones del jugador, sólo puede refrendar la valoración probatoria efectuada por los órganos disciplinarios federativos, concluyendo que el jugador calificó la expulsión decretada por el árbitro como una decisión premeditada".

"Este Comité debe significar que todos los alegatos sobre la tipicidad, y culpabilidad consignados en el recurso, hacen supuesto de la cuestión porque parten de la errónea premisa de que el jugador no pronunció la palabra 'premeditada' cuando a juicio de este Comité, tras haber efectuado una pormenorizada valoración probatoria de la prueba videográfica obrante en el expediente, puede concluirse que la palabra utilizada por el jugador para calificar la acción arbitral, fue 'premeditada'", concluyó Apelación, que también fulminó el argumento del Betis sobre la cuestión de la libertad de expresión: "Así las cosas, la imputación al Colegiado de una actuación parcial e intencionada, excede de la libertad de expresión, del derecho a la crítica, y constituyen un ataque inaceptable a la credibilidad del colectivo arbitral, de modo que no pueden quedar amparadas bajo el paraguas de la libertad de expresión".

Por tanto, Apelación acordó "desestimar el recurso de apelación formulado por D. Sergio Canales Madrazo, confirmando el acuerdo del Comité de Competición de fecha 29 de marzo de 2023 y las sanciones que en el mismo se establecen". Ante esto, el Betis decidió acudir al TAD, como manifestó su presidente, Ángel Haro, en su comparecencia ante los medios de comunicación tras la ofrenda floral que el club verdiblanco realizó al Cristo de la Misión en la parroquia de San Antonio María Claret. "Estamos en el TAD para pedir la cautelar. Si tenemos que llegar a la justicia ordinaria, lo haremos. Queremos que nos traten igual que a otros equipos", dijo el máximo dirigente verdiblanco, que expresó su malestar por la sanción que ha recibido Canales: "Me parece un disparate de decisión, injusta. El ente federativo se ceba con un jugador, es una decisión totalmente desproporcionada. El daño que causa Sergio no es proporcional al castigo y sentimos que se produce un agravio comparativo con jugadores de equipos con más poderío económico. La sanción pivota sobre el uso de la palabra premeditado. Le han dado un uso torticero a esa expresión".

Ángel Haro "Sentimos que se produce un agravio comparativo con jugadores de equipos de más poderío"

Lamentó Haro el agravio comparativo con respecto a jugadores de clubes españoles más poderosos a nivel económico que no reciben sanción por declaraciones similares: "Esa pregunta hay que hacérsela al Comité de Competición, al de Integridad y a Rubiales. Él dirá que son organismos independientes. Vemos a jugadores que insultan a los árbitros y se quedan sin sanción".

El máximo representante del Betis comprende el enfado de los béticos y no cree que el hecho de que el equipo de Pellegrini esté arriba en la tabla haya influido a la hora de que Competición haya tomado la decisión se sancionar a Canales con cuatro encuentros: "Se ha producido de forma automática una reacción de rubor. Están pasando cosas muy relevantes que sí ponen en duda la honorabilidad de los árbitros, y no entrar en un debate semántico. La Liga se pone en tela de juicio, en cuanto a la arbitrariedad de la toma de decisiones. Es una sanción muy grave y el hecho no lo es. No creo que sea un tema de molestia porque el Betis pelee por la Champions".

Por último, Haro mostró su opinión sobre el hecho de que Mateu Lahoz esté en el VAR del Atlético-Betis: "No es especialmente grave. Lo grave son los cuatro partidos de sanción a Canales. Hará un buen trabajo, es más anecdótico". De momento, el 10 bético será baja mañana.