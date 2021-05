Mendilibar: "El Betis tiene medio hecho jugar en Europa"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, resaltó la trascendencia para su equipo del duelo ante el Betis, después de dos victorias seguidas que los hacen soñar con la permanencia. "Nos ha dado mucha confianza y ánimo, teníamos olvidado lo que era entrenar después de haber ganado un partido, y se nota", ha afirmado el técnico vasco.

"Parecía que estábamos hundidos y resulta que aún tenemos vida. Seguimos siendo últimos después de haber ganado dos partidos pero la meta se ve más cerca y esto a los jugadores, jueguen o no, les da vida y ganas de jugar y venir a entrenarse", ha comentado Mendilibar, que ha pedido concentración a su equipo: "Estamos más cerca pero no hemos conseguido nada, si terminara ahora la temporada estaríamos descendidos, pero sabemos que no acaba. Nos quedan tres partidos y todavía estamos a tiempo, aún nos queda un margen para hacer cosas, dependemos de nosotros mismos, de ganar todos los partidos. Ahora hay que pensar en el Betis, un partido ante un rival que está bien, con una segunda vuelta muy buena y hemos de pensar en ellos y luchar por ganarles".

Además, el técnico vasco ha elogiado al Betis. "Tiene un equipo defensivamente fuerte y con centrocampistas que saben aguantar al rival y que llegan fácil al área rival, y arriba tienen gente que generan mucho peligro. Es un equipo hecho para jugar en Europa y ahí están, lo vienen cumpliendo. Es un equipo para estar entre los siete u ocho primeros. Pienso que su míster lo ha conseguido", ha indicado Mendilibar que piensa que su equipo se juega más: "El Betis tiene medio hecho jugar en Europa, lo tiene ahí. El objetivo de mantenerte creo que es más valioso que jugar en Europa para todo el entorno del club. Pienso que nosotros nos jugamos más".

Eso sí, Mendilibar ha destacado la importancia de mantener la cabeza fría. "Es importante no cometer errores, si estás cero a cero puede pasar cualquier cosa como nos sucedió en el área contraria pero también nos puede suceder al revés. Tenemos que estar atentos, no podemos ir como locos adelante, tenemos que estar en disposición de cero a cero. Hemos de intentar jugar a meter gol, pero guardando la parte de atrás, saber jugar equilibrados. Acabar la jornada fuera de descenso sería grande porque hace tres semanas ni le pensábamos, tenemos esa posibilidad", ha finalizado.