Muere Romo Soriano, histórico aficionado del Betis y colaborador periodístico

El histórico colaborador radiofónico y bético Romo Soriano ha fallecido en Sevilla. La noticia la comunicaba a través de las redes sociales su hermano Javier en una respuesta a un tuit del propio Romo del 10 de diciembre en el que compartía algunas imágenes de su última visita al hospital.

Hoy me he levantado muy asfixiado, he llamado a mi doctor particular, y después de una larga conversación, aquí estamos disfrutando del segundo domingo de diciembre!!! pic.twitter.com/5rdbdgFcwU