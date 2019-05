Pablo Machín: ¿Entrenar al Betis? No sería la primera vez ni la última que se diera algo así"

Una de las incógnitas en el Betis de cara a la próxima temporada es saber quién ocupará el banquillo, y anoche, en una entrevista en El Larguero, Pablo Machín, ex entrenador del Sevilla, contestó de forma sorpresiva al ser cuestionado sobre si entrenaría al equipo verdiblanco.

"¿Entrenar al Betis? No sería la primera vez ni será la última que pudiera ocurrir algo así. Los entrenadores tenemos que ser profesionales y dar el máximo para el club que confía en ti. Así que nunca se sabe. Primero tendría que estar la propuesta y luego se tendrían que tomar las decisiones", contestó Pablo Machín.

"¿Un Sevilla de Caparrós contra un Betis de Machín? No lo sé, pero tampoco lo descartes del todo", añadió el preparador de Soria, que también se refirió a sus meses vivido en la capital andaluza: "Caí de pie en Sevilla. Me sentí siempre valorado por la afición y en la ciudad. Pese a la rivalidad Sevilla-Betis, incluso mucha gente del Betis me paraba y me pedía fotos. Me decían que estaba haciendo un buen trabajo. Son cosas que suceden".

Por último, se refirió a lo que está ocurriendo con Quique Setién en el Betis: "La afición sevillana es muy pasional para lo bueno y lo malo, y cuando los resultados no se dan... Seguro que Setién hizo un excelente trabajo la temporada pasada y es difícil mantener ese nivel. La afición es exigente".