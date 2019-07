El mensaje de despedida de Pau López del Betis

El Betis y la Roma han hecho oficial el traspaso de Pau López, que en los medios oficiales del cuadro verdiblanco ha mandado un mensaje de despedida a los aficionados heliopolitanos.

"Como ya sabéis he dejado de pertenecer al Betis. Quería mandar un mensaje de agradecimiento. He sido muy feliz en Sevilla y feliz por llevar la camiseta del Betis. En el mundo del fútbol pasan estas cosas. Mi mujer no se quiere ir de aquí, pero es un momento oportuno para dar otro paso adelante en mi carrera. Recalcar que la decisión ha sido mía. Desde el club, el presidente, vicepresidente y el entrenador, no tenían la intención de venderme. La estancia ha sido corta y agradable, pero era el momento de marcharse, sólo tengo palabras de agradecimiento por el trato. Desde el primer día noté vuestro cariño. El Betis me ha hecho grande, gracias a él he podido ir a la selección y a un club como la Roma. Donde esté os voy a seguir y animar. Ojala tengáis una buena temporada. Os mando un beso grande. Le siento si a alguien lo he decepcionado, pero creo que es lo que toca en mi carrera, aquí tendréis a un bético más animando desde casa", ha indicado Pau López.

Después de una buena temporada en el Betis, Pau comenzará una nueva etapa en su carrera, mientras los verdiblancos buscan ya en el mercado un portero que pueda competir con Pau López.